João Derly destaca suas prioridades para a capital gaúcha, caso vença as eleições

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

O candidato a prefeitura de Porto Alegre pelo partido Republicanos, João Derly, falou às 11h na Rádio Pampa. “O João Derly que está nas câmeras é o mesmo que está dentro de casa e em qualquer lugar. A gente está fazendo uma campanha limpa, transparente, simples, como nós somos”.

Prioridade

“Retomada da economia e o empreendedorismo é fundamental. Nós vamos iniciar com uma escola de empreendedorismo, acho fundamental a prefeitura ser parceira e auxiliar quem quer empreender. Nós vimos muito nos bairros de periferia da cidade, o pessoal se movimentando em grupos de WhatsApp, o pessoal abrindo uma fruteira, fazendo seus bolos, doces, brechó, cada um fazendo da sua maneira para poder ter o seu sustento. A gente tem tudo para dar certo em Porto Alegre. A segurança também será muito importante na nossa estratégia”.

João Derly de Oliveira Nunes Júnior é um ex-judoca brasileiro, da categoria meio-leve, e político brasileiro, filiado ao Republicanos. Atleta da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (SOGIPA) durante toda sua carreira, João Derly foi o primeiro brasileiro da modalidade a tornar-se campeão mundial de judô da categoria principal (sênior).

Após aposentar-se como judoca profissional, Derly foi convidado por Manuela D’Ávila para filiar-se ao PCdoB e concorrer a vereador em Porto Alegre. Em 2014, disputou a eleição a deputado federal, pelo PCdoB no Rio Grande do Sul. Em 2015, desfiliou-se do PCdoB.

Disputou a reeleição em 2018, mas não foi eleito. Em dezembro de 2018, trocou novamente de partido, filiando-se ao PRB (posteriormente Republicanos). Em 2019, Derly foi nomeado pelo governador Eduardo Leite como secretário do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, cargo que deixou em junho de 2020.

