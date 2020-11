Acontece Manuela D’Ávila fala sobre suas prioridades para Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Danilo Cristhidis)

A deputada estadual Manuela D’Ávila, da coligação Movimento Muda Porto Alegre (PCdoB e PT) concorre pela terceira vez a prefeitura de Porto Alegre e também foi a terceira candidata a falar sobre a disputa municipal na Rádio Pampa. “Nós queremos baixar a cabeça e trabalhar, não temos tempo para baixaria, agressão e fake news”.

Diferencial

“Nessa eleição eu enfrento prefeito, o ex vice-prefeito e o atual vice-prefeito, ou seja, pessoas que já participaram da administração, que tem responsabilidade direta por cada criança que não tem vaga em creche. Eu não, eu sou aquela pessoa que teve ao lado dessas pessoas, indignada com as obras inacabadas, com a tarifa mais cara de ônibus. Eles já tiveram a chance deles, nós não tivemos a nossa”.

Prioridade na campanha

“Pra mim é muito importante que a gente consiga fazer a gestão própria da vacina. Porto Alegre precisa fazer isso, porque lamentavelmente, o Governo Federal não tem feito essa gestão. Segundo, queremos enviar a Câmara de Vereadores o projeto que faz com que o aumento de IPTU comercial não se aplique em 2021”.

Manuela é graduada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, começou sua carreira política no movimento estudantil e depois ingressou na política partidária. Foi a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre, eleita em 2004. Foi eleita deputada federal em 2006 e reeleita em 2010, alcançando recordes de votação. Em novembro de 2017, o PCdoB lançou oficialmente a pré-candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência da República na eleição de 2018. Essa é a terceira vez que Manuela concorre ao cargo de prefeita na capital gaúcha.

