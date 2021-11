Política João Doria diz que PSDB deve buscar diálogo com Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco e Simone Tebet

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Governador de SP quer unir a chamada "terceira via" para vencer as eleições de 2022. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na véspera das prévias que escolherão o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que, se escolhido para representar o partido na corrida eleitoral, deverá buscar diálogo com outros nomes da chamada “terceira via”. Ele citou nominalmente o ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro (Podemos), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Doria disputa a indicação do PSDB para concorrer ao Palácio do Planalto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite – chamado pelo paulista de “jovem” – e com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, tido como menos competitivo. A votação das prévias tucanas será realizada neste domingo (21).

“Se eu vencer as prévias do PSDB, essa será a nossa conduta de isenção, humildade e desentendimento, sem prerrogativa de nenhuma parte”, afirmou o governador paulista em coletiva de imprensa neste sábado (20), em Brasília.

Na avaliação do tucano, os nomes citados da terceira via são pessoas “muito qualificadas” e “experientes na vida política”. “Terceira via, se não for fragmentada, será a melhor via. E terá toda a chance de disputar segundo turno das eleições presidenciais e vencer”, declarou.

Questionado se aceitaria ceder a cabeça de chapa a uma outra figura política, Doria afirmou que “nada pode ser descartado”. “Não se pode iniciar conversa já estabelecendo condições para conversa. Democracia deve ser entendida de outra maneira”.

Prévias

O governador paulista ainda voltou a defender a realização de prévias no PSDB. “Sairemos fortalecidos, todos serão vitoriosos, não teremos derrotados amanhã”, disse Doria. “Considero que será muito difícil para o PSDB futuramente não seguir mesmo procedimento de escolha de candidato para a Presidência da República e até governos estaduais”, acrescentou.

Após a coletiva de imprensa, o governador seguiu para um jantar com prefeitos e lideranças tucanas no hotel Royal Tulip Brasília, um dos mais luxuosos da cidade. A reportagem acompanhou os ajustes finais da estrutura de som e de grandes painéis de LED exibindo fotos do governador e a mensagem “Para o PSDB voltar a vencer. João Doria”.

Depois do evento, Doria encerrou a agenda do dia na residência do líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF).

Além de Doria, estiveram na coletiva de imprensa tucana o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB); o secretário do Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi; o coordenador da campanha de Doria nas prévias, Wilson Pedro; os deputados federais Alexandre Frota (SP), Beto Pereira (MS) e Ruy Carneiro (PB); e a deputada estadual Carla Morando (SP). Tomas Covas, filho de Bruno Covas, prefeito de São Paulo falecido em 16 de maio, no exercício do mandato, também marcou presença.

A votação

As prévias do PSDB ocorrem neste domingo. Os filiados poderão votar das 7h às 15h por meio de um aplicativo. Haverá uma cerimônia no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, onde o vencedor será anunciado às 17h.

Doria é apontado por lideranças políticas e analistas como favorito na disputa com uma margem estreita em relação a seu principal adversário, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também é candidato.

Após o anúncio de que Doria daria uma entrevista coletiva de imprensa neste sábado, Leite também resolveu atender aos jornalistas. O gaúcho falou com jornalistas no restaurante brasiliense Galeteria Beira Lago, antes de jantar com apoiadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política