Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte João Fonseca cai na terceira rodada em Cincinnati

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

João Fonseca sobe para o 44º lugar no ranking da ATP após campanha em Cincinnati, sua melhor posição até agora.

Foto: Divulgação
João Fonseca sobe para o 44º lugar no ranking da ATP após campanha em Cincinnati, sua melhor posição até agora. (Foto: Divulgação)

João Fonseca encerrou sua participação no Masters 1000 de Cincinnati na segunda-feira (11) ao ser derrotado pelo francês Terence Atmane, número 136 do mundo, por 2 sets a 0. O brasileiro, atual número 1 do país e 52º do ranking da ATP, reconheceu que não fez uma boa partida, mas destacou o aprendizado acumulado ao longo da campanha.

“Não foi um bom jogo. Cada semana que passa no circuito vou aprendendo mais e vendo onde tenho que evoluir. Seguimos trabalhando e aprendendo”, declarou Fonseca após a eliminação.

Apesar da derrota, o carioca de 18 anos — que completa 19 no próximo dia 21 — tem motivos para comemorar. Com os resultados em Cincinnati, ele sobe oito posições no ranking ao vivo da ATP, alcançando o 44º lugar, o melhor da carreira até agora. Antes, sua melhor marca havia sido o 49º posto.

Fonseca estreou no torneio com vitória sobre o chinês Yunchaokete Bu (75º) e avançou à terceira rodada após a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º) no segundo set da segunda fase. A sequência positiva reforça o bom momento do jovem brasileiro, que vem ganhando espaço no circuito profissional.

O algoz de Fonseca, Terence Atmane, também vive um momento especial. Aos 23 anos, o francês alcança pela primeira vez as oitavas de final de um Masters 1000. Depois de furar o qualifying, Atmane venceu o japonês Yoshihito Nishioka (130º), o italiano Flavio Cobolli (22º) e agora o brasileiro João Fonseca.

Com a campanha, Atmane sobe 29 posições no ranking e alcança o 107º lugar, ficando muito próximo de entrar no top 100. Para seguir avançando, terá pela frente o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz, que vem de vitória sobre Lorenzo Sonego. No único confronto entre os dois, Fritz levou a melhor em Xangai, em outubro passado.

Outro brasileiro em ação em Cincinnati é Fernando Romboli, número 1 do Brasil e 44º do mundo nas duplas. Ele estreia nesta terça-feira ao lado do australiano John-Patrick Smith contra os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, dupla cabeça de chave número 5 do torneio.

Últimos campeões de Cincinnati (2015–2024)

Ano Campeão
2015 Roger Federer 🇨🇭
2016 Marin Cilic 🇭🇷
2017 Grigor Dimitrov 🇧🇬
2018 Novak Djokovic 🇷🇸
2019 Daniil Medvedev 🇷🇺
2020 Novak Djokovic 🇷🇸
2021 Alexander Zverev 🇩🇪
2022 Borna Coric 🇭🇷
2023 Novak Djokovic 🇷🇸
2024 Jannik Sinner 🇮🇹

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho
Após denúncias de Felca, Hytalo Santos é banido do Instagram e TikTok
https://www.osul.com.br/joao-fonseca-cai-na-terceira-rodada-em-cincinnati/ João Fonseca cai na terceira rodada em Cincinnati 2025-08-12
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ex-aliado diz que o presidente do partido União Brasil cobrava propina por cargos de direção
Inter Inter pronto para encarar o Flamengo pela Libertadores
Esporte Por dívida milionária, Corinthians é proibido de registrar novos jogadores pela Fifa
Grêmio Futebol feminino: Grêmio se prepara para enfrentar o Juventude pelo Gauchão
Inter Diego Rosa deixa o Inter e assina com clube do Chipre
Inter Carbonero agrada no Beira-Rio e Inter negocia compra definitiva com o Racing
Política Presidente da Câmara dos Deputados “lava as mãos” com punição de motinados e foro deve ficar de fora de votações nesta semana
Grêmio Grêmio vive crise pós-pausa e tem a segunda pior campanha do Brasileirão desde a retomada
Mundo Primeiro-ministro de Israel diz que vai autorizar a saída de palestinos da Faixa de Gaza
Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto brilha em temporada de estreia e é cotado como melhor novato
Pode te interessar

Esporte Por dívida milionária, Corinthians é proibido de registrar novos jogadores pela Fifa

Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto brilha em temporada de estreia e é cotado como melhor novato

Esporte Brasil é superado pelo Japão e enfrentará Coreia do Sul nas oitavas do Mundial Sub-21

Esporte Copa do Brasil Feminina define confrontos das oitavas