Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
João Fonseca sobe para o 44º lugar no ranking da ATP após campanha em Cincinnati, sua melhor posição até agora.Foto: Divulgação
João Fonseca encerrou sua participação no Masters 1000 de Cincinnati na segunda-feira (11) ao ser derrotado pelo francês Terence Atmane, número 136 do mundo, por 2 sets a 0. O brasileiro, atual número 1 do país e 52º do ranking da ATP, reconheceu que não fez uma boa partida, mas destacou o aprendizado acumulado ao longo da campanha.
“Não foi um bom jogo. Cada semana que passa no circuito vou aprendendo mais e vendo onde tenho que evoluir. Seguimos trabalhando e aprendendo”, declarou Fonseca após a eliminação.
Apesar da derrota, o carioca de 18 anos — que completa 19 no próximo dia 21 — tem motivos para comemorar. Com os resultados em Cincinnati, ele sobe oito posições no ranking ao vivo da ATP, alcançando o 44º lugar, o melhor da carreira até agora. Antes, sua melhor marca havia sido o 49º posto.
Fonseca estreou no torneio com vitória sobre o chinês Yunchaokete Bu (75º) e avançou à terceira rodada após a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º) no segundo set da segunda fase. A sequência positiva reforça o bom momento do jovem brasileiro, que vem ganhando espaço no circuito profissional.
O algoz de Fonseca, Terence Atmane, também vive um momento especial. Aos 23 anos, o francês alcança pela primeira vez as oitavas de final de um Masters 1000. Depois de furar o qualifying, Atmane venceu o japonês Yoshihito Nishioka (130º), o italiano Flavio Cobolli (22º) e agora o brasileiro João Fonseca.
Com a campanha, Atmane sobe 29 posições no ranking e alcança o 107º lugar, ficando muito próximo de entrar no top 100. Para seguir avançando, terá pela frente o número 4 do mundo, o americano Taylor Fritz, que vem de vitória sobre Lorenzo Sonego. No único confronto entre os dois, Fritz levou a melhor em Xangai, em outubro passado.
Outro brasileiro em ação em Cincinnati é Fernando Romboli, número 1 do Brasil e 44º do mundo nas duplas. Ele estreia nesta terça-feira ao lado do australiano John-Patrick Smith contra os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, dupla cabeça de chave número 5 do torneio.
Últimos campeões de Cincinnati (2015–2024)
|Ano
|Campeão
|2015
|Roger Federer 🇨🇭
|2016
|Marin Cilic 🇭🇷
|2017
|Grigor Dimitrov 🇧🇬
|2018
|Novak Djokovic 🇷🇸
|2019
|Daniil Medvedev 🇷🇺
|2020
|Novak Djokovic 🇷🇸
|2021
|Alexander Zverev 🇩🇪
|2022
|Borna Coric 🇭🇷
|2023
|Novak Djokovic 🇷🇸
|2024
|Jannik Sinner 🇮🇹