Joe Biden está irritado com a pressão de Barack Obama e de outros democratas para que ele desista da disputa presidencial

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Para Biden, Obama estaria agindo como um "mestre de marionetes" nos bastidores democratas. (Foto: Reprodução)

Pessoas próximas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmaram que ele está ressentido com o que considera ser uma campanha orquestrada por líderes democratas para que ele desista da candidatura à Presidência americana. As informações foram divulgadas pelo jornal The New York Times na última sexta-feira (19).

Segundo a reportagem, Biden considera a deputada Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos EUA, a principal instigadora, mas também estaria irritado com o ex-presidente Barack Obama que, segundo ele, estaria agindo como um “mestre de marionetes” nos bastidores democratas.

A lista de políticos democratas que pedem para que Biden desista da corrida presidencial não para de crescer. Até o momento, 34 congressistas do partido pediram publicamente para o presidente encerrar sua candidatura à reeleição.

Biden está isolado em casa de praia em Rehoboth Beach, em Delaware, enquanto se recupera de diagnóstico de covid.

O presidente disse que retomará a campanha nesta semana. Embora os comunicados públicos insistam no discurso de que ele permanecerá na corrida, pessoas de seu círculo privado afirmam que Biden aparenta ter aceitado a ideia de que deva desistir e já estaria discutindo datas e locais para um possível anúncio.

Atrito com Obama

Na última semana, o ex-presidente dos Estados Unidos disse em privado a aliados que Joe Biden precisa considerar seriamente sua viabilidade como candidato à reeleição e que as chances de vitória do atual ocupante da Casa Branca diminuíram, segundo o jornal Washington Post.

Obama conversou com Biden apenas uma vez desde o debate presidencial de junho, quando a pressão de aliados pela desistência de Biden teve início. Ele também “teria deixado claro”, segundo o jornal, que a decisão de abrir mão ou não da candidatura cabe ao próprio Biden.

Mas o desconforto entre Obama e Biden não é de agora. Segundo o The New York Times, o atual presidente guarda rancor desde que Obama gentilmente o desencorajou de concorrer à Presidência em 2016, direcionando a indicação democrata para Hillary Clinton, que perdeu para Donald Trump.

Antes de ser presidente, Biden foi vice de Obama ao longo de seus dois mandatos na presidência, de 2009 a 2017.

