Mundo Joe Biden reforça apoio à Ucrânia em telefonema com presidente da Ucrânia

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Zelensky, por sua vez, disse que teve “uma excelente conversa” com seu colega norte-americano e agradeceu por seu apoio “inabalável”. Foto: Reprodução Zelensky, por sua vez, disse que teve “uma excelente conversa” com seu colega norte-americano e agradeceu por seu apoio “inabalável”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou seu apoio à Ucrânia nesta quinta-feira (25) em uma ligação com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e parabenizou o país pela comemoração do Dia da Independência.

“Ele parabenizou a Ucrânia por marcar um Dia da Independência particularmente significativo nesta semana e compartilhou sua admiração pelo povo da Ucrânia e suas forças armadas, pois continuam a inspirar o mundo com sua dedicação e liberdade”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Segundo ela, “o presidente reiterou o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia enquanto eles se defendem da agressão russa”, além de falar sobre o anúncio de uma nova ajuda militar.

Apesar de não ter entrado em detalhes, aporta-voz explicou que Biden e Zelensky discutiram a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, reiterando a posição do governo de que a área não deve ser uma zona de guerra ativa.

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, inclusive, fizeram um apelo para que a Rússia devolva o controle total da usina nuclear de Zaporizhzhya em Kiev e que a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) tenha acesso ao local, acrescentou a porta-voz da Casa Branca.

Para o vice-porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, a eletricidade que a usina nuclear de Zaporizhzhia produz pertence à Ucrânia e qualquer tentativa de desconectar a usina da rede elétrica ucraniana e redirecioná-la para “áreas ocupadas é inaceitável”.

Zelensky, por sua vez, disse que teve “uma excelente conversa” com seu colega norte-americano e agradeceu por seu apoio “inabalável”.

O telefonema entre os dois líderes ocorre um dia após Biden anunciar quase US$ 3 bilhões em uma nova assistência militar à Ucrânia, incluindo mísseis antiaéreos, artilharia, drones e equipamentos de radar.

O novo pacote é a maior parcela de ajuda dos EUA até o momento, seis meses do início da invasão promovida pela Rússia, em 24 de fevereiro. “Tive uma ótima conversa com Biden. Obrigado pelo apoio inabalável dos EUA ao povo ucraniano – segurança e financeiro”, escreveu o líder ucraniano no Twitter, acrescentando que discutiu com Biden “os próximos passos da Ucrânia em nosso caminho para a vitória sobre o agressor e a importância de responsabilizar a Rússia por crimes de guerra”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo