Jogador de futebol é acusado de matar ex-namorada na Itália

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Giovanni Padovani, de 27 anos, é o principal suspeito de matar a ex-namorada Alessandra Matteuzzi, de 56.

O jogador de futebol italiano Giovanni Padovani, de 27 anos, é o principal suspeito de matar a ex-namorada Alessandra Matteuzzi, de 56, na cidade de Bolonha, na Itália. Segundo informações da ANSA e da La Repubblica, Padovani teria espancado a ex até a morte com um martelo e um taco de beisebol. Um dos motivos foi não ter aceitado o término do relacionamento.

Alessandra chegou a denunciar o jogador por perseguição semanas antes do crime. Segundo a polícia, o defensor teria deixado a concentração do Sancataldense, time da 4ª divisão italiana, pelo qual atua, e voado para Bolonha para esperar por Alessandra. Quando ela chegou em casa, ele a emboscou no saguão de seu prédio.

Ela ainda estava consciente quando recebeu os primeiros socorros médicos, mas não resistiu em decorrência de seus graves ferimentos na cabeça. Padovani foi preso por suspeita de homicídio qualificado e está sob custódia.

