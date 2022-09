Inter Jogador do Corinthians é absolvido em caso de injúria racial contra Edenilson do Inter

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisão foi tomada em primeira instância e ainda cabe recurso Foto: Reprodução/TV Foto: Reprodução/TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Segunda Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) absolveu nesta terça-feira (13) o lateral do Corinthians Rafael Ramos no caso de injúria racial contra Edenilson, meia do Inter, na partida entre o colorado e o Corinthians, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda cabe recurso da decisão.

A decisão se deu por maioria de votos, sob a alegação de que cinco perícias apresentadas no processo não comprovaram que o lateral Rafael Ramos disse a palavra “macaco” para Edenilson.

Na ocasião, Edenilson alegou ter sido chamado de “macaco” por Ramos. No Beira-Rio, na mesma noite do ocorrido, o delegado Carlo Butarelli ouviu os jogadores e decretou a prisão de Ramos por injúria racial. O atleta foi liberado após o Corinthians pagar uma fiança no valor de R$ 10 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter