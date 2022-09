Mundo Bolsonaro deve encontrar o rei Charles III no funeral da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente embarca para o Reino Unido no próximo sábado (17); novo monarca promoverá recepção aos convidados no domingo (19) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Presidente embarca para o Reino Unido no próximo sábado (17); novo monarca promoverá recepção aos convidados no domingo (19). (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um integrante da equipe de Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta terça-feira (13) que o presidente se encontrará com rei Charles III no funeral da rainha Elizabeth II.

Bolsonaro deixa o Brasil a caminho do Reino Unido no próximo sábado (17). No dia seguinte, domingo (18), haverá uma recepção oferecida pelo novo monarca.

Este não será o primeiro encontro entre as autoridades, que também se reuniram em 2019, quando Charles era príncipe. De acordo com a equipe de Bolsonaro, há espaço para que os dois tratem, em especial, da questão ambiental — alvo de atenção por parte do rei.

Um dos interesses do presidente deve ser falar sobre a oportunidade de atrair investimentos para a região da Amazônia. Além disso, Bolsonaro também pretende mencionar planos para afastar quem comete crimes na região.

O funeral da monarca ocorre na segunda-feira (19). Depois de participar da solenidade, o chefe de Estado brasileiro embarca para Nova York, onde participará da abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), na terça-feira (20).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo