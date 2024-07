Mundo Presidente da França recebe o presidente da Argentina após polêmica sobre cânticos racistas da seleção da Argentina

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Macron recebeu Milei em Paris para a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. (Foto: Reprodução Instagram Javier Milei)

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nessa sexta-feira (26) o presidente argentino, Javier Milei, horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e após a recente polêmica sobre cânticos racistas. Milei foi recebido com um aperto de mãos e um abraço pelo presidente da França.

A reunião acontece dias depois de Buenos Aires apresentar a Paris suas desculpas por um comentário da vice-presidente Victoria Villarruel, em resposta a uma polêmica durante a Copa América.

Villarruel qualificou o País europeu de “colonialista” e os franceses de “hipócritas” frente ao racismo, após o debate suscitado por cantos da seleção de futebol “albiceleste”. Na ocasião, após o título na Copa América, Enzo Fernández transmitiu ao vivo a comemoração em que a equipe usava palavras de cunho discriminatório contra franceses. A Fifa anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso.

Advogados de desaparecidos franceses durante a ditadura argentina pediram a Macron que expressasse um claro rechaço a Milei pela visita de deputados governistas ao repressor preso Alfredo Astiz. Contra esse ex-capitão de 72 anos pesam duas sentenças à prisão perpétua por crimes de lesa Humanidade durante a ditadura militar (1976-1983), entre eles os crimes contra as freiras francesas Leonie Duquet e Alice Domon.

“O verdadeiro propósito dessa visita foi, de fato, assegurar aos condenados de que suas penas seriam anuladas em breve e que seriam colocados em liberdade”, assegurou a advogada Sophie Thonon em uma carta.

Ao ser perguntado sobre o ocorrido em uma entrevista ao canal digital Neura nessa sexta-feira, Milei disse que a visita aos presos foi “vontade” dos deputados. “Eu não teria feito isso”, acrescentou.

Saiba mais

Jogadores da Argentina cantaram uma música repleta de preconceitos na comemoração do título da Copa América. Em live de Enzo Fernández no ônibus da seleção, foi possível ouvir trechos de uma canção conhecida por insultos racistas, xenófobos e transfóbicos contra França e Mbappé.

Fernández encerrou a transmissão ao vivo assim que percebeu o teor da música. O meia, porém, cantava a canção com um sorriso no rosto. A música discriminatória ficou famosa durante a Copa do Mundo de 2022. Torcedores da Argentina entoaram a letra de péssimo gosto nas ruas do Catar, em provocação aos franceses e a Mbappé.

“Escutem, corre a bola

Jogam na França, mas são todos de Angola

Que lindo é, vão correr

Comem travestis como o p*** do Mbappé

A mãe deles é nigeriana

O pai, camaronês

Mas no documento

Nacionalidade: francês.”

A canção menciona os imigrantes na França de forma pejorativa. Vários jogadores da seleção francesa são filhos de africanos ou nasceram em países da África, como Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga e Kylian Mbappé. O trecho transfóbico da música faz referência a um suposto relacionamento de Mbappé com a modelo trans Ines Rau. Os dois nunca confirmaram o romance.

2024-07-26