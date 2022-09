Grêmio A pedido do Grêmio, horário do jogo do tricolor contra o Sport pela Série B do Brasileirão no dia 20 é alterado

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Partida está marcada para o dia 20 de setembro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou uma alteração do horário do confronto entre Grêmio e Sport, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Conforme publicado pela CBF, o jogo foi adiantado em uma hora por conta do risco de neblina.

A alteração do horário da partida foi um pedido do tricolor. Por ser feriado, naturalmente a chance de um público maior na Arena aumenta. Inicialmente, o jogo começaria às 20h30, mas a CBF aceitou o pedido de alteração para para as 19h30.

Segundo comunicado no site da CBF, o motivo da mudança é por conta da projeção do clima.

“Em razão do fato de que 20 de setembro é feriado no Estado e, outrossim, ainda se encontra sob a estação de inverno rigoroso que assola o Rio Grande do Sul e a alta probabilidade da incidência de habitual e característica neblina que, não raro, prejudica a visibilidade e o andamento de eventos ao ar livre”, disse em comunicado a entidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio