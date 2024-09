Inter Jogadores do Inter falam sobre a fase atual da equipe colorada

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Na última partida pelo Brasileirão, o Colorado venceu o Cuiabá por 3 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Cuiabá no Brasileirão, três jogadores do Inter que atuaram na partida concederam entrevistas ao canal do clube e falaram sobre a fase atual da equipe. Com três triunfos consecutivos nos últimos jogos, o Colorado vem subindo na tabela. O time comandado por Roger Machado ocupa a 8ª posição da tabela, com 38 pontos.

O meio-campista Bruno Henrique celebrou o momento vivida pelo Inter. “O Roger foi fazendo um trabalho, apesar do pouco tempo que ele tinha para poder montar a equipe e colocar as ideias dele, e agora a equipe está numa crescente muito boa. Fazendo jogos consistentes, jogos com volume de jogo muito bom. Procurando o gol sempre, com uma consistência defensiva muito boa também. É isso, eu acho que o time está crescendo, e todo mundo que está jogando, está jogando muito bem. E quem está podendo entrar, está entrando bem, também, para poder segurar o ritmo do jogo. A gente fica feliz por isso, e quer colocar o Inter lá em cima. É isso que a gente está brigando, está todo mundo empenhado para isso”, disse Bruno Henrique ao Canal do Inter.

O capitão Alan Patrick, que abriu o placar para o Inter contra o Cuiabá, comentou o impacto de seu retorno à equipe titular. Lesionado entre os dias 16 de julho e 25 de agosto, o camisa 10 reencontrou a melhor forma neste mês. “Não dá para voltar devagarinho, né (risos)?! O ritmo é forte, a gente sabe da exigência que é. Pude fazer uma preparação boa também, e estar à disposição o mais rápido possível. Me dediquei para poder recuperar, e deu tudo certo. Fico muito feliz pelo momento da equipe e por poder, também, estar contribuindo dentro de campo. Feliz pela vitória, acho que é um passo importante para a gente seguir crescendo na competição”, afirmou Alan Patrick.

O gol mais bonito da vitória colorada foi marcado por Gabriel Mercado. Da meia-lua da grande área, o zagueiro emendou lindo chute de perna direita para superar Walter e anotar o segundo do Colorado na partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Depois do confronto, o argentino projetou, em entrevista exclusiva para o Canal do Inter, a importância de a equipe seguir evoluindo para chegar o mais alto possível na tabela.

“Muito importante. Independente de quem faz o gol, o importante é que o Inter consiga continuar evoluindo. Falamos antes do jogo que era muito importante vencer hoje para continuar com essa levantada. E ainda dá tempo de poder evoluir, sabendo que o Brasileirão é muito difícil, muito parelho, mas deixando a sequência negativa bem longe e olhando para cima, porque queremos chegar bem longe, o mais longe que consigamos”, declarou Gabriel Mercado.

O Colorado volta a campo no próximo domingo (22), às 18h30min, para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

