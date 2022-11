Esporte Jogadores do Irã não cantam hino nacional em forma de protesto

21 de novembro de 2022

Emissora estatal iraniana censurou as imagens dos atletas durante transmissão da partida ao vivo. (Foto: Reprodução)

Os jogadores da seleção de futebol do Irã optaram por não cantar o hino de seu país antes da partida da Copa do Mundo contra a Inglaterra nesta segunda-feira (21), em uma aparente demonstração de apoio aos manifestantes do país. Liderados pelo capitão Alireza Jahanbakhsh, os 11 jogadores titulares iranianos permaneceram de pé e em silêncio na execução do hino antes do jogo no Khalifa International Stadium.

A seleção iraniana, considerada uma grande fonte de orgulho nacional, foi um dos principais pontos de foco da preparação da Copa do Mundo, com incerteza sobre o posicionamento dos jogadores e se estes usariam um dos maiores eventos do futebol mundial como plataforma para demonstrar solidariedade aos manifestantes. Jahanbakhsh tinha dito que a equipe decidiria de forma conjunta se cantaria ou não em solidariedade às manifestações, que começaram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos.

A televisão estatal do país censurou as imagens dos jogadores em silêncio no momento do hino, além dos gritos da torcida, que entoaram o canto de “Bisharaf” (desonra), marca das manifestações contra o regime teocrático iraniano. Apesar disso, o momento ainda foi transmitido internacionalmente.

O técnico, o português Carlos Queiroz, admitiu que os jogadores de sua equipe estão sofrendo com a pressão dos protestos no país, depois da goleada sofrida para a Inglaterra (6-2) na estreia nesta segunda-feira pelo Grupo B da Copa do Mundo.

Em declarações depois da partida contra os ingleses, Queiroz afirmou que a situação política no Irã afetou o time.

“Não é bom vir ao Mundial e pedir a eles que façam coisas que não são sua responsabilidade. Eles querem dar orgulho e alegria ao povo”, afirmou o treinador à imprensa. “Vocês nem imaginam o que esses rapazes estão vivendo a portas fechadas nos últimos dias”, disse ele.

De acordo com o “New York Times”, alguns torcedores foram proibidos de entrar com a bandeira persa, que tem sido usada pelos manifestantes, no estádio.

A bandeira persa e do Irã são parecidas, mas na primeira há imagem de um leão e de um sol, e na segunda, símbolos islâmicos.

A suposta manifestação de apoio dos jogadores do Irã não é a primeira manifestação de apoio por parte de esportistas. Recentemente, um jogador de futebol de areia, Saeed Piramoon, comemorou um gol fazendo uma mímica para indicar que estava cortando o cabelo —muitos manifestantes cortam o cabelo como forma de protesto no Irã.

Caso Mahsa Amini

O país vive uma onda de protestos há dois meses. As manifestações começaram como reação ao caso da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, que apareceu morta após ser presa pela polícia dos costumes do país por “uso inadequado” do véu islâmico, obrigatório no Irã.

Desde o início das manifestações no Irã, em setembro, cerca de 380 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, segundo a Iran Human Rights Watch, a principal organização de monitoramento das manifestações.

As reivindicações, contra a repressão às mulheres, rapidamente se tornaram o maior movimento para desafiar a República Islâmica desde a sua proclamação em 1979.

Desde o começo dos protestos, o governo vem respondendo com forte repressão às manifestações. Entre os 380 mortos, 47 eram crianças, segundo disse o diretor da Iran Human Rights Watch, Mahmood Amiry-Moghadda, à agência de notícias France Presse.

