Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Internautas criticaram a qualidade de produção das atrações da cerimônia. (Foto: Twitter)

A cerimônia da abertura da Copa do Mundo no Qatar dividiu opiniões entre os internautas. Muitos torcedores, no Twitter, se mostraram frustrados com a produção do evento do que é considerada a Copa mais cara de todos os tempos.

Internautas criticaram a qualidade de produção das atrações da cerimônia. Diversas pessoas compararam as aberturas da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

A cerimônia teve início com uma narração do ator Morgan Freeman, que se juntou a um influenciador catari Ghanim Al Muftah, portador de uma síndrome de regressão caudal. Eles protagonizaram um diálogo com o tema da inclusão.

O ator e o influenciador saíram para uma apresentação com uma música que era uma mistura das outras canções que foram temas em outras Copas do Mundo, como “Waka Waka”, da Shakira. Tiveram a entrada das bandeiras das seleções e dos mascotes passados do Mundial.

Após a apresentação com a dança dos artistas, o cantor da banda de K-Pop BTS, Jungkook, e o artista catari, Fahad Al-Kubasi, subiram ao palco e fizeram uma apresentação musical. Ao fim da música, Morgan Freeman voltou ao palco e discursou.

No fim da cerimônia, Tamim bin Hamad al-Thani, o Emir do Qatar, discursou ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e deu início a Copa do Mundo de 2022.

“Recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo Fifa Qatar 2022. Nós trabalhamos e fizemos muitos esforços para garantir o sucesso desta edição. Investimos para o bem de toda a humanidade. Durante 28 dias, vamos acompanhar essa festa de futebol nesse espaço de diálogo e civilização. As pessoas, por mais que sejam de culturas, nacionalidades e orientações diferentes, vão se reunir aqui no Qatar. Que beleza é juntar essas diferenças todas. Desejo a todas as seleções muito sucesso. Para todos vocês meus desejos de felicidades. Bem-vindos a Doha”, declarou o Emir.

Embora o discurso do Emir do Qatar tem sido sobre inclusão, o país vem recebendo críticas devido as suas questões políticas e culturais que violam os direitos humanos.

O ex-jogador Marcel Desailly, nascido em Gana, naturalizado francês e campeão do mundo pela seleção europeia em 1998, foi o responsável por entrar no estádio com a taça desta edição da Copa do Mundo.

Na sequência, ocorreram o desfile das 32 bandeiras das seleções participantes do torneio, os uniformes dos times e os mascotes das Copas passadas também foram apresentados. É claro que o mascote dessa edição, o La’eeb, que significa jogador super habilidoso, desenvolvido a partir de lenços de cabeça bem típicos da cultura árabe, também fez muito sucesso.

Catar x Equador

Na abertura da Copa do Mundo, La Tri venceu o Catar por 2 a 0, com dois gols de Enner Valencia, tornando-se a primeira seleção a conseguir vencer uma anfitriã numa estreia de Mundial. Durante o jogo, no estádio Al Bayt, a seleção equatoriana ainda teve um gol anulado aos três minutos do primeiro tempo.

