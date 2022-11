Esporte Imagem de tornozelo de Messi em treino da Argentina impressiona

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Segundo a imprensa argentina, o inchaço flagrado foi fruto de uma pancada no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos. (Foto: Reprodução)

O grande craque da Argentina, Lionel Messi é a maior preocupação para Lionel Scaloni na Copa do Mundo. Após ficar dois dias sem treinar, o jogador do PSG apareceu em campo, mas com uma situação que chamou a atenção. O tornozelo do camisa 10 apareceu muito inchado, de acordo com as imagens do Sports Center.

Vídeos do treino desta segunda-feira mostraram o tornozelo de Lionel Messi muito inchado durante o treino desta segunda-feira, o último antes do jogo contra a Arábia Saudita, às 7h (de Brasília). Na imagem, o tornozelo esquerdo de Messi possui um inchaço logo acima da chuteira. Porém, aparentemente, a imagem não refletiu em nenhum impacto no trabalho desta segunda na Universidade do Catar.

Outras imagens de agências de notícias, porém, mostram o local normal, sem qualquer inchaço relevante. Messi treinou e está confirmado no primeiro jogo do time bicampeão mundial, que debuta no torneio no Lusail.

“Me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento tanto pessoal, quanto físico. Não tenho nenhum problema. Escutei muita coisa que estava sem treinar ou treinando diferenciado, mas foi porque levei uma pancada, por precaução. Nada importante”, disse Messi, em entrevista coletiva.

Durante os 15 minutos abertos para a imprensa, Messi fez atividade com bola e exercícios de mudança de direção. O craque não apresentou qualquer limitação durante o período.

Segundo a imprensa argentina, o inchaço flagrado foi fruto de uma pancada no amistoso contra os Emirados Árabes Unidos. O atacante argentino não sente dores e sequer tem o desempenho afetado pelo problema.

Messi conversou com a mídia ao lado do técnico Lionel Scaloni nesta segunda-feira. O camisa 10 deve ter a companhia de Di María e Lautaro Martínez no ataque argentino diante dos sauditas.

Nos últimos dias, Messi, de 35 anos, sozinho, realizou atividades leves para não forçar a musculatura e tomou precauções devido à sobrecarga muscular, segundo relatos da imprensa argentina. No entanto, a mídia local assegurou que a presença de Messi contra a Arábia Saudita na terça-feira não corre risco.

Uma provável escalação para a estreia tem: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Alexis Mac Allister (Papu Gómez); Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María.

