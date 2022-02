Esporte Jogadores e torcedores do Paraná trocam socos em jogo que rebaixou clube pela terceira vez seguida

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O time tricolor perdeu para o União por 3 a 1 e acabou rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois atos de violência marcaram o futebol brasileiro no fim de semana. Enquanto o ônibus do Grêmio era apedrejado antes do clássico com o Internacional — que foi adiado por falta de segurança —, jogadores do Paraná Clube trocaram socos com torcedores após partida pelo Campeonato Paranaense.

A confusão aconteceu após a derrota do time tricolor para o União, por 3 a 1. O resultado confirmou mais um rebaixamento do Paraná, agora para a segunda divisão do Estadual, e transformou o gramado da Vila Capanema em campo de batalha.

Aos 40 minutos do segundo tempo, com a situação praticamente definida, alguns torcedores invadiram o gramado e partiram para cima de jogadores do Paraná, que se defenderam. Houve troca de socos entre eles, em cenas lamentáveis.

A Polícia Militar entrou em cena e atirou balas de borracha contra os torcedores, para evitar algo ainda mais grave. A partida teve que ser interrompida pela arbitragem e, depois, finalizada, já que não havia mais clima para que as equipes voltassem a campo.

Este foi o terceiro rebaixamento do Paraná no espaço de um pouco mais de um ano. Em janeiro de 2021, o clube caiu da Série B para a C do Campeonato Brasileiro, para depois, em setembro, ser rebaixado para a Série D. Agora, voltará a disputar a segunda divisão do Paranaense.

Desculpas

O Paraná Clube vive o pior momento de sua história. Após a derrota frente ao União-PR, que confirmou a queda do clube à Segunda Divisão Paranaense, parte da torcida invadiu o campo para agredir os jogadores. A equipe condenou o ocorrido e pediu desculpas aos ”verdadeiros torcedores”.

”Aos verdadeiros torcedores e torcedoras, as pessoas que hoje representam o clube pedem desculpas por erros cometidos. Tenham a certeza que houve vontade de acertar, e, sobretudo, havia o desejo em não errar. Erros cometidos no passado e no presente nos levaram a este cenário”, divulgou o clube em nota oficial.

Se referindo ao ocorrido no sábado (26), o clube se colocou à disposição de órgãos de segurança para que os invasores sejam reconhecidos e punidos.

”O clube fornecerá todas as informações aos órgãos de segurança com o objetivo de afastar dos estádios estas pessoas. Faremos o possível para que estes vândalos e bandidos sejam punidos! Eles não representam nossas cores e nossos ideais! Se forem associados, buscaremos a sua expulsão! Faremos todos os esforços para evitar a entrada destes vândalos e bandidos no nosso estádio e sedes!”, informou a nota.

”Os que ameaçam, e aqueles que invadiram o campo para protestar ou atacar atletas, funcionários e forças de segurança não são dignos de vestir as cores do Paraná Clube”, continuou.

Por fim, a nota pediu apoio dos verdadeiros torcedores para que estes se associem ao clube e o ajudem a sair deste momento conturbado.

”O Paraná Clube precisa de seus verdadeiros torcedores e torcedoras. Precisamos da família Paranista. Fazemos um apelo no pior momento da história do clube: precisamos de uma maciça adesão destes verdadeiros Paranistas. Associem-se. Patrocinem. Apoiem. Este não é o momento de se afastarem. Nesse momento de imensa tristeza, abandonar o Paraná Clube é abandonar a esperança. O Paraná Clube precisa de vocês!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte