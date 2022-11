Durante a partida de abertura da Copa do Mundo do Catar, entre Equador e os donos da casa, no domingo (20), torcedores protestaram contra a proibição da venda de cerveja dentro dos estádios.

“Queremos cerveja! Queremos cerveja”, gritaram os torcedores do Equador, que venceu o jogo por 2 a 0 no estádio Al Bayt, em Al Khor. Os gols foram marcados por Enner Valencia.

Na sexta-feira (18), após pressão do governo do Catar, a Fifa anunciou a proibição da venda de bebidas alcoólicas dentro e no entorno dos estádios da Copa do Mundo. A comercialização é permitida somente no Fifa Fan Festival, entre 19h e 1h (horário local). Cada pessoa pode comprar, no máximo, quatro cervejas.

Nos estádios, uma versão sem álcool da cerveja oficial do torneio é a única opção. A Budweiser, marca patrocinadora da Copa, tem um contrato com a Fifa de US$ 75 milhões. A entidade máxima do futebol agradeceu à empresa publicamente pela compreensão quanto às mudanças.