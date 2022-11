Esporte Pedro é só sorrisos na Copa: “Tem que estar feliz sempre”

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Pedro: "O mais importante é que o Brasil está muito bem servido". (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Quem observa o atacante Pedro no dia a dia da Seleção Brasileira constata que ele sempre está com um sorriso no rosto. E isso reflete o grupo, que parece estar entrosado e com o astral lá em cima durante a Copa do Mundo do Catar.

“Ficamos felizes de estarmos aqui. Sem dúvida nenhuma, é um sonho se realizando, a cada dia treinando com esse ambiente gostoso de Copa do Mundo. Então, tem que estar alegre, feliz sempre”, contou em entrevista no estádio Gran Hammad, onde a delegação se prepara para o torneio.

Além disso, o jogador do Flamengo exaltou a contribuição do seu concorrente Richarlison, que, além de ajudar em campo, é bom com seu jeito de ser. “Ele é um cara muito extrovertido. É um grupo muito alegre, muito feliz, mas sério quando tem que ser, quando precisa trabalhar. É um ambiente muito alegre, pois o brasileiro é assim, e temos que ser assim nos treinos e nos jogos. O Richarlison tem esse jeito engraçado de ser, que ajuda muito o grupo”, falou Pedro.

Ele também contou sobre a concorrência no ataque. “É uma briga sadia. O professor Tite é quem escolhe, mas o mais importante é que o Brasil está muito bem servido, jogadores no seu mais alto nível, todos bem em seus clubes, então, todos que forem jogar, darão o seu melhor para o Brasil”, concluiu.

