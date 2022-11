Esporte Neymar chega na Copa como o mais caçado na elite da Europa

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Craque tem 66 faltas recebidas pelo PSG na temporada. (Foto: PSG/Divulgação)

Neymar é o jogador entre os clubes das principais ligas da Europa que mais sofreu falta nesta temporada até agora. Outros integrantes da seleção brasileira que vão disputar a Copa do Mundo também estão entre os mais caçados em campo nos campeonatos da elite europeia.

O atleta também é o jogador que mais sofreu faltas no Campeonato Francês 2022/23: 46 no total, em 14 jogos (média superior a três por partida). Na Liga dos Campeões foram 17 em cinco jogos, só uma falta a menos do que o atacante Petkovic, do Dínamo Zagreb.

O camisa 10 também é o atleta que mais recebeu faltas (66) entre todos os integrantes das cinco principais ligas da Europa, incluindo todas as competições, como copas nacionais e torneios continentais.

Quem tem a maior média é o meia Zaccagni, da Lazio, que sofreu 62 em 18 jogos (acima de 3,4). Entre os nomes que estão no Catar, quem chega perto no total é o volante Bellingham, da Inglaterra: ele sofreu 60 em 22 partidas pelo Borussia Dortmund.

Na Copa do Mundo de 2018, Neymar foi quem mais sofreu faltas: 26 em cinco jogos.

Vini Jr é o mais “caçado” no Campeonato Espanhol, com 49 faltas sofridas em 14 jogos. Já na Premier League, Gabriel Jesus está em segundo lugar, com 38, atrás do atacante Zaha (42), do Crystal Palace, e o volante Bruno Guimarães ocupa a terceira posição, com 33.

O número de faltas recebidas por Neymar, Vini Jr, Gabriel Jesus e Bruno Guimarães na temporada de clubes em 2022/23 é superior ao de grandes nomes do futebol internacional, como Lewandowski (29), Messi (26), Mbappé (também 26).

A Seleção não tem representantes nesse quesito entre os cinco que mais receberam faltas na Serie A da Itália e nem na Bundesliga da Alemanha.

