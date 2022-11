Esporte Benzema lamenta corte da Copa do Mundo pela França: “Nunca desisto, mas tenho que pensar no time”

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Benzema se machucou durante o treino da França deste sábado (19), em Doha. (Foto: Divulgação/FIF)

O atacante Karim Benzema, atual dono da Bola de Ouro e um dos principais nomes da seleção da França na Copa do Mundo 2022, está fora do Mundial. Neste sábado (19), ele se lesionou de forma grave durante treino dos Bleus, sentindo “fortes dores musculares” após dar uma arrancada.

Depois de realizar exames, foi constatado que ele não terá condições de jogar na competição da Fifa, tendo que ser cortado da equipe francesa. Minutos depois da confirmação, o atacante se manifestou no seu Instagram.

“Na minha vida eu nunca desisto, mas hoje tenho que pensar no time como sempre faço, então a razão me diz para deixar meu lugar para alguém que possa ajudar nosso time a fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio”, postou o atacante do Real Madrid.

“Após sofrer lesão no quadríceps da coxa esquerda, Karim Benzema é obrigado a deixar o elenco do Mundial. Toda a equipe partilha da tristeza de Karim e deseja a ele uma rápida recuperação”, escreveu a federação francesa em um comunicado.

Vale lembrar que Karim chegou à Copa em situação desfavorável, já que vinha desfalcando os jogos do Real Madrid por lesão.

Desde que a França começou a treinar no Qatar, o atacante vinha trabalhando separado do elenco ao lado do zagueiro Varane, sem fazer grandes esforços. Ao treinar com maior intensidade neste sábado, porém, o Bola de Ouro sofreu contusão grave e agora deixará o Mundial.

A França estreia na Copa contra a Austrália, na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília).

