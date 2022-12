Mundial Jogo do Brasil nesta sexta é ponto facultativo? Entenda

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Seleção Brasileira faz penúltimo treino antes de decisão contra Croácia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil segue avançando na Copa do Mundo 2022 e, agora, enfrentará a seleção da Croácia na sexta-feira (9), às 12h, em partida válida pelas quartas de final da competição.

No caso das partidas disputadas em dia de semana, é comum a dúvida sobre um possível feriado em partidas da seleção brasileira ou se é decretado ponto facultativo.

Para o setor privado, não há uma regra específica que defina como será o expediente em dia de jogo do Brasil. Sendo assim, é um dia útil comum, com a possibilidade de funcionários negociarem medidas alternativas com seus chefes, como a liberação com compensação de horas em outros dias ou até mesmo assistir a partida no local de trabalho.

“Dia de jogo do Brasil é um dia útil normal. Existe até uma brincadeira recorrente de que todo funcionário que não foi convocado pelo Tite deve trabalhar”, disse Rodrigo Marques, advogado especializado na área trabalhista, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

Já para o setor público, o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinou uma portaria permitindo que funcionários sejam dispensados de trabalhar em jogos disputados às 12h – caso de Brasil x Croácia.

Mensagem clara

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, descreveu o Brasil, seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, como “aterrorizante”, depois que a Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 x 1, enviando uma mensagem clara aos rivais.

O Brasil, no entanto, pode estar ainda mais forte no confronto de sexta-feira contra a vice-campeã de 2018, já que o lateral-esquerdo Alex Sandro deve estar disponível para o jogo e, assim, estarão perto da força total após uma série de problemas com lesões.

Com o craque Neymar e o lateral-direito Danilo retornando contra a Coreia do Sul, após serem desfalques em dois jogos por problemas no tornozelo, o técnico Tite teve que improvisar Danilo pelo lado esquerdo da defesa.

Tite espera escalar sua equipe titular contra a Croácia com os laterais Danilo e Alex Sandro em suas posições originais, mandando o versátil zagueiro Eder Militão de volta ao banco de reservas após boas atuações.

Neymar brilhou nos 80 minutos que esteve em campo contra a Coreia do Sul, marcando um gol e não dando sinais de que o pé direito o incomodava.

Ele terá motivação extra contra a Croácia, pois está a um gol de igualar o recorde de Pelé de mais gols marcados pelo Brasil, chegando aos 77 gols.

Neymar marcou seu 76º contra a Coreia do Sul e homenageou o ex-jogador de 82 anos, que está internado em tratamento contra o câncer, segurando uma faixa no meio do campo com a inscrição “Pelé”.

“É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo toda as melhores coisas pra ele, espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa pelo menos ter sido confortado hoje com a vitória e a faixa no final”, disse em entrevista à televisão após o jogo.

Depois de derrotar o Japão nos pênaltis na segunda-feira após um empate em 1 x 1 em 120 minutos, a Croácia enfrenta a enorme tarefa de enfrentar o Brasil e seu ataque que derrotou a Coreia do Sul com quatro gols no primeiro tempo.

Liderados pelos experientes Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, os finalistas de 2018 chegaram ao Catar como uma das equipes mais veteranas, com preocupações com o preparo físico e a forma dos principais jogadores após o jogo desgastante contra o Japão.

“O Brasil é o favorito, vamos admitir”, disse Dalic aos repórteres. “O Brasil é a melhor e mais poderosa seleção da Copa do Mundo.” As informações são do jornal Valor Econômico e da agência de notícias Reuters.

