Mundial Jogo entre Brasil e Croácia será em estádio que teve mais zebras na Copa e que foi palco de fracasso do Palmeiras no Mundial

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O estádio do jogo é o Education City, em Al Rayyan, onde o Brasil ainda não atuou. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (8), às 12h, para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O estádio do jogo é o Education City, em Al Rayyan, onde o Brasil ainda não atuou. Mas um motivo em especial liga o sinal de alerta. Foi lá que ocorreu o maior número de zebras nesta edição da Copa. Além disso, o local recebeu o Palmeiras no Mundial de Clubes em 2020, torneio em que o clube alviverde terminou no modesto quarto lugar.

A Copa do Catar tem até aqui nove partidas que terminaram com azarões vencedores. Três desses duelos com resultado oposto ao esperado aconteceram no Estádio Education City, sendo dois na fase de grupos e um nas oitavas de final.

O primeiro deles foi a vitória da Tunísia, por 1 a 0, sobre a atual campeã França na terceira rodada do Grupo D. O único gol do jogo teve como autor Wahbi Khazri, camisa 10 da seleção tunisiana. O resultado, porém, não foi suficiente para a classificação do conjunto africano às oitavas de final.

Dois dias depois, uma reviravolta inesperada agitou o Grupo H. A Coreia do Sul conseguiu a virada nos minutos finais sobre a seleção portuguesa, por 2 a 1, desbancando Uruguai e Gana e ficando com a vaga nas oitavas para enfrentar o Brasil.

A única zebra das oitavas de final também aconteceu no Estádio Education City. Marrocos e Espanha empataram sem gols, com a equipe marroquina avançando nas cobranças de pênaltis.

O Estádio Education City tem capacidade para 44.667 torcedores e se despede do Mundial com a partida entre Brasil e Croácia.

Más lembranças

O Education City também não traz boas recordações aos torcedores do Palmeiras. No Mundial de Clubes de 2020, disputado no início de 2021, o clube alviverde fez dois jogos no estádio.

Pela semifinal, viu o sonho do título mundial cair por terra ao perder para o mexicano Tigres por 1 a 0. Na decisão de terceiro lugar, empatou sem gols com o Al Ahly, do Egito, e perdeu a disputa de pênaltis por 3 a 2. Com o resultado, o Palmeiras terminou na modesta quarta colocação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial