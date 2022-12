Mundial Neymar iguala marca de Pelé e Ronaldo na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Ao todo, Neymar marcou sete gols pelo Brasil na Copa do Mundo. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Neymar se uniu a um seleto grupo de jogadores que conseguiram marcar gols em três edições da Copa do Mundo. Ao marcar um gol de pênalti no jogo contra a Coreia do Sul, o atacante do PSG igualou a marca de Pelé e Ronaldo Fenômeno.

Ao todo, Neymar marcou sete gols pelo Brasil na Copa do Mundo. O número é o mesmo que Careca, e ainda inferior ao de outros craques da seleção. Ronaldo é o maior goleador até hoje, com 15 gols, seguido por Pelé, com 12, e Ademir Menezes, com 9.

Neymar está agora a um gol de igualar a marca de Rivaldo e a dois de chegar ao mesmo patamar de Jairzinho e Vavá.

O jogador voltou à seleção apenas no jogo das oitavas de final após uma lesão no tornozelo direito na partida de estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia. Até o domingo, Neymar ainda era dúvida na escalação de Tite para o jogo contra a Coreia do Sul.

“Atingir marcas é um orgulho muito grande. Alcancei números que jamais imaginaria alcançar, isso é sempre muito bom. Me deixa muito feliz”, comentou o craque após a partida que classificou o Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo.

Neymar chegou a 76 gols vestindo a Amarelinha. Em sua terceira Copa do Mundo, o atacante chega novamente às quartas de final.

“Com certeza chegou a hora de ir mais longe. A gente sonha com o título, mas temos que ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, faltam três. Estamos muito preparados, com a cabeça focada para conseguir esse título.

O Brasil enfrenta a Croácia na próxima sexta-feira, às 12h, no Education City Stadium. No caso de classificação sobre os croatas, a Seleção Brasileira pode enfrentar Argentina ou Holanda nas semifinais.

O técnico Tite celebrou a liderança do atacante Neymar na vitória de 4 a 1 do Brasil sobre a Coreia do Sul, resultado que valeu a vaga nas quartas de final da Copa do Catar. Na entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (5) após a partida, o treinador também falou da versatilidade dos jogadores da Seleção Brasileira.

“[Neymar] é a liderança técnica da equipe brasileira. Cada um tem uma característica marcante, e ele é o centro que potencializa os demais”, declarou Tite sobre o seu camisa 10, que retornava de uma lesão que o deixou de fora da vitória sobre a Suíça e da derrota para Camarões.

Na entrevista o comandante da Beleção Brasileira também falou de uma característica dos jogadores convocados que o tem ajudado a lidar com inúmeras lesões: a versatilidade. “As opções [que fizemos] foram por jogadores versáteis, que jogam em duas, três funções. O Danilo [lateral-direito] jogou, e joga, muito pela esquerda, ou com três zagueiros ou como lateral. Convocamos jogadores com essa versatilidade”.

Essa característica tem sido importante em uma Copa na qual o Brasil já teve que cortar, por lesão, o atacante Gabriel Jesus e o lateral Alex Telles, e na qual já ficou desfalcado de Neymar, Danilo e Alex Sandro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, da Agência Brasil e da CBF.

