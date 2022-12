Seleção Tite supera Dunga no Top 3 de técnicos com mais vitórias na história da Seleção Brasileira; veja lista

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

O técnico Tite comemora durante a partida entre Brasil e Coreia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite fez história ao levar o Brasil à vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1, na segunda-feira, na Copa do Mundo do Catar. Com o triunfo, ele se tornou o terceiro treinador com mais triunfos na história da seleção brasileira em jogos oficiais.

Tite chegou a 60ª vitória com a Canarinho e superou Dunga, que até então estava isolado na terceira colocação. No entanto, o atual comandante atingiu esse número com 79 partidas, enquanto o treinador do Mundial de 2010 chegou com 85 partidas.

Veja os técnicos com mais vitórias da História da Seleção Brasileira:

– 1º) Zagallo: 90 vitórias;

– 2º)Parreira: 61;

– 3º) Tite: 60;

– 4º) Dunga: 59;

– 5º) Vicente Feola: 41;

– 6º) Aymoré Moreira: 39;

– 7º) Telê Santana: 38;

– 8º) Felipão: 37.

Líder

O líder é Mário Jorge Lobo Zagallo, que detém 90 vitórias com 126 jogos com a Seleção Brasileira em jogos oficiais, enquanto Carlos Alberto Parreira ocupa a segunda colocação com 61 triunfos, com 112 partidas.

Felicidade

O técnico Tite demonstrou toda sua felicidade com a Seleção Brasileira após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Em coletiva de imprensa, o treinador elogiou a atuação do time contra a Coreia do Sul, agradeceu pela possibilidade de colocar Weverton no jogo e explicou sobre a tentativa tímida de fazer a “Dança do Pombo”, após o gol de Richarlison, o terceiro do Brasil na vitória por 4 a 1 no Estádio 974, em Doha, na noite de segunda-feira (5).

Tite exaltou o primeiro tempo da equipe e o comportamento ofensivo, que definiu como a característica mais marcante dessa Seleção: “Essa ousadia ofensiva da equipe, uma verticalidade impressionante, é da geração de jogadores. Também pontuo o equilíbrio do time, eles sabem da importância de serem equilibrados, e o orgulho de defender também, de cuidar quando está sem a bola, a recuperação rápida, o comportamento defensivo”, comentou o treinador.

A Seleção foi a primeiro time a fazer quatro gols em um mesmo tempo nesta Copa. O desempenho agradou Tite, que ressaltou a importância de serem sempre efetivos.

“Temos que criar, mas também fazer”, destacou.

A Seleção Brasileira também foi a primeira a utilizar todos os 26 jogadores convocados para a competição. A entrada do goleiro Weverton na segunda etapa foi comemorada por Tite.

“Felicidade nossa de poder oportunizar o Weverton. É difícil conseguir isso (substituição de goleiro), mas hoje foi possível”.

O assunto que não poderia ficar de fora da coletiva foi a dança tímida de Tite com os jogadores após o terceiro gol de Richarlison. O treinador rechaçou qualquer tipo de polêmica e disse não caber outra interpretação que não seja a do cumprimento de uma promessa informal com os jogadores.

“A gente tenta se adaptar às características dos atletas. Eles são jovens, tenho me aproximar da linguagem deles. Um dia estávamos brincando com Richarlison, falei: ‘se fizer gol, eu vou fazer’. Sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Eu falei para os atletas me esconderem um pouco, sei da visibilidade. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser pela alegria do gol, do resultado, do desempenho, mas não desrespeito pelo adversário ou ao Paulo Bento, que tenho respeito muito grande”, explicou Tite. As informações são do jornal O Globo e da CBF.

