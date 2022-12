Mundial Brasil ultrapassa Alemanha e se isola como seleção com mais jogos em Copas do Mundo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após garantir classificação nas oitavas de final com a vitória sobre a Coreia do Sul, o Brasil enfrenta a Croácia na sexta. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogo de segunda-feira (5) com a Coreia do Sul isolou o Brasil como país que mais disputou partidas na história da Copa do Mundo. Antes empatada em 112 jogos com a Alemanha, que parou na fase de grupos e não pode mais atingir a marca, a seleção brasileira alcançou o número 113 confrontos em Mundiais e vai o disputar o 114º, afinal está nas quartas de final.

Não há nenhuma possibilidade de que o Brasil seja ultrapassado nesta edição da competição, uma vez que a Argentina, terceira colocada no ranking de número de jogos, possui 85 partidas em Copas. Caso cheguem à final, portanto, os argentinos podem somar no máximo 88 confrontos.

Embora tenha caído na fase de grupos em 2018 e 2022, a Alemanha tem bons números em razão de sua forte presença em finais e em decisões de terceiro lugar. Em oito decisões de título, foi campeã quatro vezes (1954, 1974, 1990 e 2014) e vice nas outras quatro (1966, 1982, 1986 e 2002). Além disso, disputou a terceira posição do pódio cinco vezes. Perdeu em 1958 e ganhou e em 1934, 1970, 2006 e 2010. Com isso, esteve 13 vezes no top 4.

A seleção alemã poderia ter números melhores se não tivesse ficado de fora de duas Copas. Em 1930, seguiu a tendência entre outras seleções europeias e não se inscreveu para o torneio. Duas décadas depois, na disputa de 1950, foi banida pela Fifa como sanção pelo papel que o país desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial.

Única seleção que disputou todos os Mundiais, o Brasil esteve entre os quatro melhores em 11 oportunidades. Além dos títulos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, foi vice-campeão nas edições de 1950 e 1998. Nas disputas por terceiro lugar, saiu de campo vitorioso em 1938 e 1978, diferentemente de 1974 e 2014, anos em que acabou derrotado e terminou como dono da quarta colocação.

Quartas de final

A Seleção Brasileira já iniciou a preparação para as quartas de final para a Copa do Mundo. Após garantir classificação nas oitavas de final com a vitória sobre a Coreia do Sul, a equipe brasileira treinou nesta terça-feira (6) de olho no confronto decisivo contra a Croácia. A partida está marcada para a sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Na primeira atividade para enfrentar a Croácia, o lateral esquerdo Alex Sandro fez um trabalho físico à parte e trabalhos com bola. O jogador se recupera de uma lesão muscular no quadril esquerdo. O jogador desfalcou o time nos últimos dois jogos contra a Coreia do Sul e Camarões.

Para o confronto com a Croácia, o Brasil tem dois jogadores pendurados com um cartão amarelo: Eder Militão e Fred. Caso eles sofram nova advertência e o time avance para as semifinais, não poderão atuar. Na próxima fase, os cartões são zerados.

A classificação para as quartas de final da Copa foi a oitava consecutiva da Seleção Brasileira. Nestas oito classificações, o time foi campeão em duas oportunidades: em 1994 e 2002.

O time brasileiro volta a treinar nesta quarta-feira (7) no Grand Hamad Stadium. Será a penúltima atividade antes do confronto decisivo contra os croatas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial