Jogo entre Sport e Vasco é encerrado após invasão de campo na Ilha do Retiro

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Após empate aos 49 minutos do segundo tempo, torcedores do Sport invadiram o gramado Foto: Reprodução/TV Foto: Reprodução/TV

A 35° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B ficou marcada por invasão de campo no confronto entre Sport e Vasco da Gama neste domingo (16). Os dois times estão na eminência de voltar para a elite do futebol brasileiro. Após o empate, os torcedores do Sport quebraram um portão e tiveram acesso ao gramado da Ilha do Retiro.

O Sport estava na frente, ganhando por 1 a 0, quando aos 49 minutos do segundo tempo, o Vasco empatou o jogo. Os jogadores vascaínos foram comemorar em frente a torcida do leão e no mesmo momento a torcida começou a arremessar diversos objetos em direção aos jogadores.

Na sequência, diversos torcedores do Sport quebraram o portão que separa a arquibancada do campo e iniciaram a confusão com seguranças do clube agredindo também bombeiros que trabalhavam no campo. Alguns jogadores do Sport também partiram na direção de Raniel, autor do gol de empate do Vasco, mas não chegou a ter um confronto entre os atletas.

Os policiais foram obrigados a entrarem em ação, mas muitos torcedores permaneceram em campo por alguns minutos. Alguns torcedores que não participaram da confusão acabaram se machucando e precisaram ser atendidos pelos bombeiros dentro do campo. A partida foi paralisada por cerca de 56 minutos até ser encerrada.

