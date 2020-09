Tecnologia Jogos digitais são aposta para aprender matemática

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Matéria pode se tornar mais fácil e divertida com aplicativos interativos como o 99math. (Foto: Reprodução)

A matemática nunca foi uma matéria simples de ser aprendida, como aponta pesquisa divulgada pelo site Educadores, tampouco de ser ensinada. Embora esteja presente em inúmeras situações, por ser mais abstrata do que as outras, os estudantes costumam ter dificuldades de enxergar as aplicações. Consequentemente, passam a ver as aulas como monótonas e “sem graça”.

Em tempos de pandemia, o problema só aumentou. Mas, assim como a matemática, a solução está na análise dos fatores – ou melhor, das possibilidades. Já que não é possível ter aulas presenciais, as aulas on-line ganham força, como mostra o levantamento do Hoje Em Dia, apesar de esse ainda não ser o cenário ideal para todos.

Muitos alunos não têm acesso frequente à internet ou um lugar adequado onde possam estudar, de acordo com os dados da Unicef. Sem contar que, o distanciamento prejudica ainda a própria concentração na aula, pois a maioria não está acostumada com esse formato.

Embora seja possível tirar as dúvidas com os professores, o ritmo é diferente, o que pode causar até um pouco de desmotivação em quem está aprendendo.

Jogos são alternativa para aprender

Para conquistar a atenção e dedicação dos alunos, muitos professores estão utilizando e incentivando o uso de plataformas interativas. Por serem desenvolvidos para os jovens, essas ferramentas tornam o aprendizado mais dinâmico.

A matéria deixa de ser algo que precisa apenas ser decorada para uma prova e passa a ser um assunto interessante, tanto quanto uma brincadeira ou conversa com um amigo.

Grande parte das crianças e dos adolescentes adora jogos, principalmente pela sensação de competitividade. Pensando nisso é que foram desenvolvidas plataformas como o 99Math, para ensinar ao mesmo tempo em que diverte.

Sem perceber, os estudantes resolvem problemas, desafios e, o melhor, aprendem conceitos que antes poderiam levar mais tempo para absorver. Entre os temas que são abordados na plataforma estão porcentagem, conversão, frações e equações.

Outro ponto positivo é que essa brincadeira não acontece de maneira individual. Os jovens participam de uma verdadeira competição com os colegas. Isso faz com que eles se sintam engajados a estudar mais e manter o foco no jogo. Independentemente de qual seja o resultado, uma coisa é certa: todos saem ganhando por aprender matemática de um jeito diferente e mais interessante.

Mesmo depois que as escolas reabrirem, essa pode continuar sendo uma ferramenta muito útil para ser usada em sala de aula. Até porque, as dificuldades de aprender a matéria vão continuar a existir, e ter novos métodos sempre é válido para conquistar os estudantes.

