Tecnologia Ferramenta transforma o WhatsApp em aliado para o delivery

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Ferramenta surgiu para resolver problema de controle de pedidos via WhatsApp. (Foto: Reprodução)

A pandemia do coronavírus criou um aumento do número de empresas com delivery e também de pedidos de todos os tipos. Em especial, o delivery de comida teve um aumento considerável.

A Mobills, startup de gestão de finanças pessoais, analisou os hábitos de consumo de mais de 160 mil usuários durante os cinco primeiros meses do ano e estima que o gasto com delivery tenha aumentado 94% no Brasil e que o momento atual alterou a rotina não só dos restaurantes, mas tenha gerado mudanças na economia de forma inédita.

Aplicativos de pedido online assumiram papel de destaque em todos os smartphones, porém, com pedidos frequentes, os empresários têm visto uma possibilidade não somente de fidelizar os clientes, mas também de assumirem por conta própria os meios de chegada dos pedidos para dessa forma, aumentarem seus lucros com redução de taxas.

O problema está na forma de controlar e receber esses pedidos. Sem uma ferramenta, eles podem se tornar um problema. Chegam por telefone, WhatsApp, messenger de Facebook e até direct de Instagram. Controlar e evitar atrasos, trocas e problemas é um grande desafio.

Nesse cenário surge uma ferramenta que coloca no centro do atendimento o WhatsApp e dá ao mensageiro papel fundamental de ajuda aos Deliverys com sistema simples e de baixo custo.

“Controlar os pedidos que chegavam por WhatsApp sempre gerou problema. Assim que o WhatsApp se tornou o principal meio de pedidos de clientes, passamos a utilizar para enviar cardápios, receber pedidos e todo tipo de comunicação com clientes, mas o controle “era bem difícil”, relata Walter Spolidoro, que diante de todas as dificuldades que passou com sua equipe, em seu restaurante e posteriormente em sua Hamburgueria, no Rio de Janeiro, teve a ideia de criar uma solução que ajudasse não só ele, mas a todos os donos de delivery que buscavam melhorar atendimento, controle e fugir das grandes taxas sem tirar do centro da atenção o atendimento de excelência. Criou então um Sistema chamado “Comprar no ZAP”.

O cliente continua tendo acesso ao site e ao cardápio online, mas pode resolver tudo pelo site ou fazer o pedido no site e concluir no WhatsApp. A parte mais demorada e que gerava problemas de entendimento e comunicação foi resolvida pelo “Comprar no ZAP”.

Desde que criou o “Comprar no ZAP”, Walter pensou que o fato de não possuir um delivery online poderia ser um problema, então unindo um projeto ao outro, criou-se a oportunidade perfeita. Assim que a pandemia iniciou, ele havia criado um site gratuito para permitir que qualquer empresa local pudesse vender e entregar seus produtos na internet. O projeto ganhou projeção e o objetivo de sites criados foi rapidamente alcançado, fazendo com que o projeto ganhasse novo fôlego. Criou-se então o Delivery Tringo, um sistema online de Delivery mais profissional e completo. Esse sistema que ele agora uniu ao “Comprar no ZAP” e oferece sem custo para que mesmo os empresários que não estão presentes na internet possam oferecer seus produtos da maneira mais rápida e profissional possível.

