Dicas de O Sul Jogos do Brasil na Copa do Mundo terão transmissão e shows gratuitos na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 9 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os torcedores terão acesso a um telão perto da Usina do Gasômetro Foto: Nani Machado/Divulgação Os torcedores terão acesso a um telão perto da Usina do Gasômetro. (Foto: Nani Machado/Divulgação) Foto: Nani Machado/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Orla do Guaíba, principal cartão postal de Porto Alegre, será um ponto de encontro de torcedores nos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O local contará com um telão para transmissão das partidas, além de shows gratuitos.

Com capacidade para 8 mil pessoas, a Arena do Torcedor Brahma será aberta oficialmente no dia , às 14h, quando o Brasil enfrentará a Sérvia no início da busca pelo hexa.

Os torcedores terão acesso a um telão com nove metros de largura por cinco metros de altura. O palco que receberá os shows nacionais á 16 metros de largura. As duas estruturas ficarão perto da Usina do Gasômetro. Oitenta banheiros químicos serão disponibilizados ao público.

“A Copa do Mundo sempre proporciona um clima diferente, é uma alegria que contagia. Fechamos a parte administrativa do projeto e estamos finalizando os últimos ajustes para começar a erguer a estrutura na Orla”, destacou Camila Frantz, sócia do Grupo Austral.

Área vip

O evento também contará com um espaço VIP, com ingressos que variam de R$ 40 a R$ 400. No local, que contará com um bar exclusivo e promoções dos patrocinadores, o público á cadeiras e mesas à disposição. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet.

Show de abertura

Na apresentação de abertura, na estreia da Seleção Brasileira, a atração confirmada é o cantor Vitor Kley. Ele subirá ao palco logo depois do apito final da partida contra a Sérvia.

Programação

Jogo 1

Partida: Brasil x Sérvia

Horário do jogo: 16h

Abertura: 14h

Data: 24/11

Show: Vitor Kley

Jogo 2

Partida: Brasil x Suíça

Horário do jogo: 13h

Abertura: 12h

Data: 28/11

Show: FP do Trem Bala

Jogo 3

Partida: Camarões x Brasil

Horário do jogo: 16h

Abertura: 14h

Data: 02/12

Show: Hyperanhas (Da Guedes – Viralataz – Saulit)

Local: Parque da Orla (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 71, Trecho 1), entre o restaurante 360 Gastrobar e a loja de conveniência Alegrow.

Entrada franca

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul