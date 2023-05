Estão inscritos 250 estudantes de seis escolas da Capital e Região Metropolitana

Porto Alegre, RS 17/05/2019: A 17ª edição dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (17), com o objetivo de estimular a prática esportiva e a inclusão social. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), por meio da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer, em parceria com a Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul, Sesc RS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A abertura ocorreu às 10h, na Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Ufrgs. Foto: Luciano Lanes/PMPA

Foto: Luciano Lanes/PMPA