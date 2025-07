Inter Johan Carbonero: o talismã invicto do Inter

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carbonero tem 12 vitórias e 5 empates em 17 partidas disputadas com a camisa do Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional O Carbonero tem 12 vitórias e 5 empates em 17 partidas disputadas com a camisa do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No atual elenco do Inter, um nome tem se destacado não apenas pelas atuações em campo, mas pelo impacto direto nos resultados da equipe: Johan Carbonero. O colombiano, que veste a camisa 7, possui uma impressionante marca desde que estreou pelo Colorado — está invicto em todas as partidas que disputou.

Até o momento, Carbonero esteve presente em 17 jogos, acumulando 12 vitórias e 5 empates, um aproveitamento notável que levanta questionamentos sobre sua influência no desempenho do time.

Apesar de contribuir com apenas dois gols — ambos anotados no Campeonato Gaúcho, competição conquistada pelo Inter — seus números vão além das estatísticas individuais: com ele em campo, o colorado mostra uma performance coletiva superior.

Durante o período em que esteve ausente por lesão, o impacto de sua ausência foi evidente. Sem o camisa 7, o time comandado por Roger Machado disputou 15 partidas, com um equilíbrio menos favorável: foram 5 derrotas, 5 vitórias e 5 empates. Mais que o número de resultados adversos, chama atenção a queda na produtividade ofensiva.

Números com e sem o Carbonero em campo

Com Carbonero em campo:

17 partidas

30 gols marcados (média de 1,76 por jogo)

Sem Carbonero:

15 partidas

20 gols marcados (média de 1,33 por jogo)

Esses dados reforçam que a presença de Carbonero vai além dos números individuais. Sua movimentação, capacidade de abrir espaço, recomposição e intensidade tática parecem ser elementos fundamentais para o equilíbrio e agressividade ofensiva da equipe.

Ainda é cedo para tratá-lo como protagonista absoluto, mas o camisa 7 já se consolida como uma peça-chave no elenco colorado. Não pelos gols que marca, mas pelas vitórias que coleciona — e por uma invencibilidade que já o faz ser tratado como um verdadeiro talismã pelo torcedor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/johan-carbonero-o-talisma-invicto-do-inter/

Johan Carbonero: o talismã invicto do Inter

2025-07-21