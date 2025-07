Grêmio Depois de um empate do Grêmio com gostinho de vitória no Brasileirão, Mano Menezes retruca em coletiva

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

O técnico Mano Menezes, visivelmente defensivo, rebateu críticas e discordou de algumas análises apresentadas pelos repórteres Foto: Alexandre Durão/Grêmio Mano pede para ver o "copo meio cheio" depois de boa atuação de Tiago Volpi e Pavón. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio) Foto: Alexandre Durão/Grêmio

Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio saiu de São Januário com um empate por 1 a 1 diante do Vasco da Gama, no sábado (19). O resultado, apesar positivo diante das circunstâncias, não reflete o desempenho do time em campo, que foi amplamente dominado pelo adversário.

A atuação pouco inspirada da equipe gaúcha gerou questionamentos na entrevista coletiva pós-jogo. O técnico Mano Menezes, visivelmente defensivo, rebateu críticas e discordou de algumas análises apresentadas pelos repórteres.

Logo no início da coletiva, Mano foi confrontado com a informação de que o Grêmio vinha de duas derrotas consecutivas — uma para o Cruzeiro (4 a 1) pelo Brasileirão e outra para o Alianza Lima (2 a 0) pela Copa Sul-Americana.

O treinador rechaçou a ideia: “A gente não está vindo de duas derrotas consecutivas. Estamos jogando o Campeonato Brasileiro hoje e perdemos para o Cruzeiro só. Está vindo de uma derrota. Tem que separar os campeonatos, senão fica tudo meio confuso,” disparou.

A tensão cresceu quando outro repórter citou os números do SofaScore, que mostraram 30 finalizações do Vasco — recorde da equipe carioca na competição. Mano retrucou: “Quantas no gol? Eu posso ficar chutando a dez metros do gol… Sete no gol? Sete está bem. Time mandante teve sete finalizações no gol. É uma média normal de qualquer time de futebol. Muda bastante. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Separar bem as coisas. Ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário, o que é deficiência nossa. Vamos com calma.”

Apesar das críticas, Mano pediu que se considerasse o “copo meio cheio”. Destacou a atuação segura do goleiro Tiago Volpi e o cruzamento preciso de Pavón que resultou no gol de Gustavo Martins — ambos atletas frequentemente questionados por torcida e imprensa.

O empate ameniza momentaneamente a pressão sobre o Grêmio, mas escancara a urgência por uma evolução técnica e tática na equipe de Mano Menezes. A próxima rodada será mais uma chance de mostrar que o time pode superar a turbulência.

2025-07-21