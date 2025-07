Política Bolsonaro nega relação com o tarifaço de Donald Trump e diz que não pode negociá-lo: “Não tenho os contatos”

21 de julho de 2025

Questionado se não tinha o que fazer em relação à medida, o ex-presidente respondeu: "Eu não tenho contato com autoridades americanas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou em entrevista nesta segunda-feira (21) relação com tarifaço de 50% contra produtos brasileiros anunciado pelo governo Donald Trump, e disse não ter o que fazer em relação à medida.

A entrevista foi feita por videoconferência. Bolsonaro estava acompanhado do advogado, Paulo Cunha Bueno. “Isso é lá do governo Trump. Não tem nada a ver com a gente. Querem colar na gente os 50%. Mentira”, afirmou Bolsonaro.

Questionado se não tinha o que fazer em relação à medida, o ex-presidente respondeu: “Eu não tenho contato com autoridades americanas.” Ao anunciar a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, Trump citou Bolsonaro e disse ser “uma vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal.

“O Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro”

Bolsonaro negou, ainda, que o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) possa negociar com as autoridades americanas. “Ele não pode falar em nome do governo do Brasil. O Eduardo não pode falar em nome do governo brasileiro.”

Na última quarta-feira (16), após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamar empresários e um representante do governo dos EUA para discutir o assunto, Bolsonaro afirmou que “quem está à frente dessa negociação chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro”.

Bolsonaro nega relação com o tarifaço de Donald Trump e diz que não pode negociá-lo: "Não tenho os contatos"

2025-07-21