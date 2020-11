Política Jorge Pozzobom é reeleito prefeito de Santa Maria

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Candidato do PSDB (foto) superou Sergio Cechin (PP), seu atual vice Foto: AL/RS Candidato do PSDB (foto) superou Sergio Cechin (PP), seu atual vice. (Foto: AL/RS) Foto: AL/RS

Jorge Pozzobom foi reeleito neste domingo (29) prefeito de Santa Maria, na Região Central do Estado, com 71.927 votos, equivalente 57,29% dos votos válidos (com 100% das urnas apuradas). O cargo de vice-prefeito será ocupado por Rodrigo Decimo, do PSL.

O segundo turno de 2020 foi marcado por uma disputa de ex-aliados: contra Pozzobom, concorria seu atual vice-prefeito, Sergio Cechin (PP), que teve 53.616 votos, totalizando 42,71%.

