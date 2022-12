Esporte Jornais alemães repercutem eliminação da Alemanha da Copa: “Embaraçoso”

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"O desastre alemão está selado", escreveu um dos periódicos do país. Foto: Reprodução "O desastre alemão está selado", escreveu um dos periódicos do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, após uma vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica, nesta quinta-feira (1), repercutiu negativamente na imprensa alemã. Jornais locais criticaram o desempenho da seleção tetracampeã e destacaram a segunda eliminação consecutiva do país ainda na fase de grupos.

A situação dos alemães se complicou com a vitória do Japão contra a Espanha por 2 a 1, que precisariam de uma goleada para reverter a vantagem espanhola no saldo de gols e avançar para as oitavas. O placar de 4 a 2 não foi suficiente, e eles foram eliminados.

Eliminada por Suécia e México, agora pelo Japão. Não era de se imaginar. A Alemanha era uma das candidatas ao título, não tem um grande centroavante, mas tem jogadores excelentes, como Gündogan, Goretzka, Kimmich e Havertz. E, mesmo assim, despede-se do Mundial com apenas uma vitória — e sobre os costarriquenhos.

Antes de fazer 4 a 2 na Costa Rica, a Alemanha passou cinco jogos de Copa com apenas uma vitória, sobre a Suécia. É incrível, mas o país visto como exemplo por sua impressionante recuperação, do vexame na Eurocopa de 2000 ao título mundial de 2014, agora vive seu momento mais baixo na história do futebol. Agora, os alemães voltam para Berlim para repensar seu modelo de futebol, que fez tanto sucesso nos últimos anos.

“Apesar do 4 a 2 sobre a Costa Rica, Alemanha falha novamente na fase de grupos”, destacou jornal Der Spigel. Apesar do tom de crítica, a publicação também destacou a “superioridade” alemã no primeiro tempo da partida.

O tom de pesar ficou para o Bild e o Welt. “Que embaraçoso, nós voltamos para casa”, destacou o primeiro. Já o Welt não poupou e definiu o jogo como o “desastre alemão está selado”.

No principal destaque do Kicker, publicação voltada para os esportes, a manchete foi mais apaziguadora, explicando a matemática que envolveu a eliminação dos germânicos, com o título: “Porque o Japão vence: a Alemanha é eliminada”.

“Assim como em 2018, a seleção alemã é eliminada após a fase de grupos da Copa do Mundo. O time venceu a Costa Rica por 4 a 2, mas como o Japão derrotou a Espanha, o time teve que voltar para casa”, explicou o Kicker.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte