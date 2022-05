Futebol Jornais espanhóis detonam Mbappé após renovação com o PSG

O que mais pesou para Mbappé renovar seu contrato com o clube francês foi a questão esportiva. (Foto: Divulgação)

Kylian Mbappé escolheu permanecer na França. A decisão do atacante em renovar o seu contrato com o PSG (Paris Saint-Germain) não agradou a imprensa espanhola, que detonou o jogador francês.

O diário “As” afirmou que o craque havia dado sua palavra a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mas reconsiderou a decisão por conta do dinheiro.

“Ele continua sendo o jogador de futebol mais rico do mundo, mas ao mesmo tempo o mais pobre em esportes do planeta. Ele preferiu mais três zeros à direita em sua conta bancária do que três Bolas de Ouro e mais três Ligas dos Campeões (…) Mbappé mostrou que entre o bolso e o sonho de criança, ele prefere o bolso”, escreveu o jornal.

Outro veículo a contestar a decisão de Mbappé, foi o jornal “Marca”, ressaltando que o jogador teve atitude semelhante, em 2017, quando o atacante deixou o Monaco e acertou com o Paris.

“O campeão mundial em 2018 volta a rejeitar o Real Madrid, algo que já aconteceu em 2017, quando trocou o Monaco pelo Parque dos Príncipes”, frisou.

O que mais pesou para Mbappé renovar seu contrato com o clube francês foi a questão esportiva. O astro passará a ter mais voz dentro do elenco para decidir quem será o novo diretor esportivo do clube e o novo técnico da equipe.

Na última semana, o atacante havia chegado a um acordo com o Real Madrid com um salário astronômico e controle total dos direitos de imagem. No entanto, as dúvidas ganharam forças na capital espanhola desde a última sexta-feira até a tomada de decisão do craque.

Em nota divulgada neste domingo (22), o jogador agradeceu ao Real Madrid, que tentou acertar uma transferência. “Gostaria também de agradecer sinceramente ao Real Madrid e ao seu presidente Florentino Pérez. Reconheço a sorte e o privilégio de ser desejado por uma instituição tão grande. Entendo sua decepção, responde às minhas dúvidas. Serei seu primeiro torcedor na final da Champions League, em Paris, minha casa. Estou muito feliz por poder continuar progredindo na França, o país que me viu nascer, crescer e me realizar. E isso me dá a oportunidade de continuar perseguindo meus sonhos”, escreveu Mbappé.

Campeonato Francês

No sábado (21), o Paris Saint-Germain goleou o Metz por 5 a 0 pela última rodada do Campeonato Francês. O destaque foi para Mbappé, que marcou um hat-trick no dia em que foi anunciado a sua renovação com o clube. Neymar e Di María também marcaram.

No dia do anúncio que Mbappé vai seguir no Paris Saint-Germain, o jogador foi coroado com um hat-trick. Foram dois, um atrás do outro logo no início do jogo, aos 24 minutos, com direito a drible no goleiro, e aos 28. O terceiro veio somente na etapa final, aos cinco minutos.

Teve gol brasileiro também. O Paris Saint-Germain dominou as ações da partida e não deu chances para o Metz. Aos 31 minutos, Di María recebeu na área e rolou para Neymar marcar sem goleiro. Foi o 100º gol do craque pelo clube.

Em seu último jogo pelo Paris Saint-Germain, Di María marcou para celebrar sua despedida do clube que defende desde 2015. O argentino marcou o quinto e último gol da partida no Parque dos Príncipes e chorou na comemoração.

O Paris Saint-Germain já havia sido campeão do Campeonato Francês e no sábado confirmou a vantagem de 15 pontos na liderança. Enquanto o Metz foi rebaixado para a segunda divisão por conta da derrota. As informações são do site Lance.

