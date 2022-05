Futebol Palmeiras goleia o Juventude, ultrapassa o Atlético e entra no G4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Com o resultado, e após os jogos deste domingo (22), o Verdão assumiu a vice-liderança da Série A. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

O Palmeiras venceu mais uma e entrou para o G4 no Brasileirão. Jogando no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Zé Rafael, Rony e Gabriel Menino marcaram, e o Alviverde derrotou o Juventude por 3 a 0, no último sábado (21), pela sétima rodada. Com o resultado, e após os jogos deste domingo (22) pela mesma rodada, o Verdão assumiu a vice-liderança da Série A com 12 pontos. Os gaúchos estão em 18°, com seis pontos.

O Palmeiras tem os mesmos 12 pontos que o São Paulo (3°), o Atlético-MG (4°) e o Botafogo (5°), mas aparece em segundo na tabela pelo saldo de gols.

Já neste domingo (22), em um clássico movimentado, Corinthians e São Paulo empataram por 1 a 1, na Neo Química Arena, na capital paulista, em duelo válido também pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri fez o gol dos visitantes no primeiro tempo e Adson igualou para os mandantes no segundo. Com o resultado, o Timão foi a 14 pontos, e está na liderança da tabela. Já o São Paulo ficou na terceira posição.

Palmeiras e Juventude

O Juventude foi quem teve a primeira oportunidade de gol no duelo. Aos três minutos, Jadson cruzou e Óscar Ruiz cabeceou para fora. Após esse lance, o Palmeiras controlou as jogadas ofensivas. Logo aos oito minutos, Marcos Rocha serviu Dudu, que tocou para Zé Rafael – ele chutou de primeira e abriu o placar em Caxias do Sul.

Na altura dos 17 minutos, Scarpa recebeu o passe, ajeitou para a canhota e fuzilou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Já aos 30, após bate e rebate na área, Kuscevic ganhou na dividida e tocou para Rony, que concluiu para o gol e ampliou para o Verdão. Aos 38, Scarpa arriscou a finalização, Navarro desviou e por pouco não marcou.

Na etapa final, o Alviverde seguiu com o controle da partida. Aos 12 minutos, Gustavo Scarpa cobrou falta com categoria e César buscou no ângulo. O meia do Palmeiras fez o arqueiro do time gaúcho trabalhar mais uma vez aos 28, em uma pancada da intermediária. Já aos 30, Breno Lopes acertou um voleio na área e César interveio novamente.

A melhor oportunidade do Juventude veio aos 40 minutos, com William Matheus, que cabeceou após cobrança de escanteio, mas Marcos Rocha salvou em cima da linha. Até que aos 46 minutos, Gabriel Menino cruzou, a bola desviou e morreu no fundo das redes – decretando a vitória paulista: 3 a 0.

