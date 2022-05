Futebol Glória x Grêmio: escalações, momento, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Grêmio e Glória se enfrentam hoje, às 19h, no Estádio Altos da Glória, pela Recopa Gaúcha. Título disputado entre o campeão do campeonato gaúcho e o vencedor da copa da FGF de 2021. O último confronto entre as duas equipes ocorreu em 2016, e terminou com vitória gremista por 4 a 2. Único atleta remanescente, o zagueiro Pedro Geromel marcou um gol na ocasião.

GRÊMIO

O tricolor vem de um empate, em casa, contra o Criciuma, pela 8ª rodada da serie B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Roger levará a campo uma equipe com reservas e jogadores da base. O destaque vai para a volta à lista de relacionados do zagueiro Walter Kannemann. O argentino não atua desde o dia 5 de dezembro de 2021, no empate do tricolor contra o Corinthians, por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do brasileirão

Escalação

Gabriel Grando; Rodrigues, Natã, Kannemann e Thiago Rosa; Thiago Santos, Sarará, Benítez, Campaz e Janderson; Elkeson.

Glória

Atualmente na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho, o Glória é segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, atrás somente do Veranópolis. Foi exatamente contra o atual líder que a equipe jogou no último sábado e perdeu por 3 a 1, fora de casa. É a única derrota da equipe de Alê Menezes em nove jogos da competição. Em seus domínios, o Leão da Serra teve 4 partidas na temporada, vencendo duas e empatando outras duas, não perdendo ainda na temporada.

Escalação

Samuel; Douglas Zielke, Igor e Manolo; Marcão, Vacaria, Miguel Baggio, Germano e Vitor; Tcharles e João Paulo.

Arbitragem

Árbitro: Roger Goulart

Roger Goulart Assistente 1: Otavio Legramanti

Otavio Legramanti Assistente 2: Conrado Bittencourt Berger

Transmissão

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 17h ao vivo na Rádio Grenal, com narração de PC Carvalho, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagem de Bruno Soares e plantão de Rogerio Bohlke.

