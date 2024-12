Últimas Jornal inglês lança lista de melhores jogadores do mundo com Rodri em primeiro e Vinícius Júnior em terceiro

20 de dezembro de 2024

O The Guardian, jornal britânico, fez a sua eleição do melhor jogador da temporada. Na lista final, o volante Rodri, do Manchester City, e vencedor da Bola de Ouro, ficou em primeiro lugar. Já Vinicius Júnior, que recebeu o prêmio The Best de melhor jogador do ano da Fifa, ficou na terceira colocação. Para fechar o pódio, Erling Haaland, ficou em segundo.

A eleição do jornal teve a participação de 197 pessoas e foi formado um ranking dos 100 melhores jogadores da temporada. Entre os jurados, estiveram presentes alguns brasileiros como Juninho Pernambucano, Caio Ribeiro, Casagrande, Miranda e Bebeto.

Vinicius Júnior foi eleito como melhor jogador do mundo pelo jornal Marca, da Espanha, o que deixa a dupla “empatada” nesse título.

A lista do The Guardian contou com outros seis brasileiros, Raphinha, do Barcelona foi o 25º colocado. Rodrygo, do Real Madrid, ficou na 31º colocação, Ederson, goleiro do City, em 50º lugar , Gabriel Magalhães, do Arsenal, em 57º, Alisson, goleiro do Liverpool, em 79º e Savinho, do City, apareceu no ranking na 94ª posição.

