New York Times passa a usar "Mr. Lula" e abandona a expressão "Mr. da Silva" para se referir ao presidente eleito do Brasil

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

O jornal não costuma usar apelidos no texto, mas como Lula alterou seu nome legalmente, vai passar a chamá-lo da forma como ele é conhecido. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O chefe da sucursal do “New York Times” no Brasil, Jack Nicas, afirmou em uma rede social que o jornal vai deixar de chamar o presidente brasileiro de “Mr. da Silva” e vai começar a se referir a “Mr. Lula”. O jornal vai escrever o seu nome completo (Luiz Inácio Lula da Silva) na primeira vez em que fizer referência ao presidente em um texto, e Mr. Lula nas demais.

O jornal tem uma política de não usar apelidos. O presidente eleito brasileiro, no entanto, alterou oficialmente o próprio nome para incluir Lula. Em seu texto, Nicas afirma que esse foi um critério para a mudança na forma como o jornal vai se referir ao político.

Além disso, Lula é conhecido universalmente dessa forma, e Silva é um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, afirmou o chefe da sucursal.

Entre os jornais americanos não há uma regra consensual. O “Wall Street Journal” usa “Mr. da Silva” para se referir a Lula. O “Washington Post” e a revista “Time” usam Lula, sem o “Mr.” na frente. “The Economist”, “The Guardian”, o “Times” e o “Telegraph”, do Reino Unido, também escrevem simplesmente Lula.

Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um ex-metalúrgico, ex-sindicalista e foi o 35º presidente do Brasil entre 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011. Eleito novamente na eleição presidencial de 2022, será empossado em 1º de janeiro de 2023 como o 39º presidente da República.

De origem humilde, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com sua família. Foi metalúrgico e sindicalista, época em que recebeu a alcunha “Lula”, forma hipocorística de “Luís”. Durante a ditadura militar, liderou grandes greves de operários no ABC Paulista e ajudou a fundar o PT em 1980, durante o processo de abertura política.

Lula foi uma das principais lideranças do movimento Diretas Já, no período da redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Elegeu-se em 1986 deputado federal pelo Estado de São Paulo com votação recorde. Em 1989 concorreu pela primeira vez à Presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello. Foi postulante ao cargo por outras duas vezes, em 1994 e em 1998, perdendo ambas as eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Venceu o pleito presidencial de 2002, derrotando José Serra no segundo turno. Na eleição de 2006, foi reeleito ao superar Geraldo Alckmin no segundo turno.

O governo Lula teve como marco a consolidação de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como iniciativas que possibilitaram a saída do País do mapa da fome. Durante seus dois mandatos, empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e econômicas no Brasil, que acumulou substanciais reservas internacionais, triplicou seu PIB per capita e alcançou o grau de investimento. Os índices de pobreza, desigualdade, analfabetismo, desemprego, mortalidade infantil e trabalho infantil caíram significativamente, enquanto o salário mínimo e a renda média do trabalhador tiveram ganhos reais e o acesso à escola, à universidade e ao atendimento de saúde se expandiram.

Na política externa, desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao aquecimento global, ao Mercosul e aos BRICS. Lula foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e, enquanto presidente, foi um dos mais populares do mundo. Foi sucedido no cargo pela chefe da Casa Civil no seu governo, Dilma Rousseff.

