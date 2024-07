Rio Grande do Sul Jornal “O Sul” completa 23 anos nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Periódico circulou diariamente em versão impressa até 2015. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos mais populares veículos da imprensa gaúcha, o jornal “O Sul” comemora nesta terça-feira (2) em Porto Alegre o seu 23º aniversário. São exatos 7.671 dias de atividade ininterrupta – dentro ou fora do complexo da Rede Pampa de Comunicação – para manter os leitores bem informados sobre a cidade, o Estado, o Brasil e o mundo, de forma imparcial.

“Parece que foi ontem”. O ano era 2001 e rumores já circulavam nas faculdades de Comunicação e empresas concorrentes – sem contar os círculos sociais, políticos, econômicos e esportivos: em meio à presença de jornais com marcas já impressas na própria história regional, o jornalismo gaúcho estava prestes a ganhar um novo diário. Com a assinatura de credibilidade da Rede Pampa de Comunicação.

Idealizada para o segmento popular, a publicação teve o seu perfil reposicionado para as classes sócio-econômicas “A” e “B” antes mesmo de chegar aos leitores, com base em análises de mercado. Mas o investimento não se resumia ao aspecto financeiro ou de infraestrutura, afinal havia uma preocupação que até hoje presente: a qualidade.

Textos bem redigidos. Diagramação atraente. Predomínio de fotos coloridas. Impressão de boa qualidade (em parque gráfico no próprio edifício). A distribuição para todo o Estado – com vendas em bancas ou por assinatura – também se mostrou um importante diferencial, inclusive como aspecto atrativo para anunciantes de grande porte.

Para dar conta do desafio, foram recrutados nove editores para comandar um time de 44 profissionais experientes e jovens talentos (sem contar o pessoal do parque gráfico e dos setores administrativo, comercial e de informática), ao longo de três turnos, para repercutir os acontecimentos até a primeira hora da manhã. E assim chegou às bancas no dia 2 de julho de 2001 a primeira edição de “O Sul”.

Com a palavra, o empresário e fundador da Rede Pampa, Otavio Gadret, 77 anos: “Iniciamos em 1970 com uma emissora de rádio e, dez anos depois, colocamos no ar a TV Pampa, então faltava completarmos o tripé com mídia impressa, até porque essa era uma antiga cobrança dos ouvintes e telespectadores. Foi o que fizemos, em 2001, para atender nosso público em sua plenitude”.

Passado, presente e futuro

O transcorrer dos anos traria uma série de mudanças, reiterando a ideia evolucionista de que sobrevive quem melhor se adapta ao meio. Sem perder sua essência, “O Sul” migrou exclusivamente para o formato on-line em 2015, preservando diversos elementos de seu conceito original.

Não é por acaso que tanto o portal de notícias quanto as suas versões em sistema flip e o arquivo em “pdf” continuam a atrair leitores fiéis. E o que é melhor: tudo 100% grátis e com a mesma qualidade de 23 anos atrás, a cargo de editores, repórteres e colunistas de primeira linha.

No ambiente amplo e sem divisórias do edifício localizado nos altos da rua Orfanotrófio (bairro Teresópolis), permanecem encadernadas todas as edições impressas entre 2001 e 2015. A coleção equivale a um misto de enciclopédia e testemunho diário de fatos tão diversos quanto dignos de registro – seja uma nota policial ou reportagem sobre avanços da ciência para além das fronteiras do planeta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/jornal-o-sul-completa-23-anos-nesta-terca-feira/

Jornal “O Sul” completa 23 anos nesta terça-feira

2024-07-01