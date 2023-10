Acontece Jornalista Alexandre Garcia recebe o título de Cidadão de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A sessão solene de outorga aconteceu no Plenário Otávio Rocha, proposta pela vereadora Comandante Nádia (PP). Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA Outorga do Título de Cidadão de Porto Alegre ao sr. Alexandre Garcia Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu nesta segunda-feira (9) o título de Cidadão de Porto Alegre ao jornalista Alexandre Garcia. A sessão solene de outorga aconteceu no Plenário Otávio Rocha, proposta pela vereadora Comandante Nádia (PP).

O presidente da Câmara, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), falou da honra de o Legislativo conceder o título de Cidadão de Porto Alegre ao comunicador. “Celebrar o trabalho de Alexandre Garcia é também celebrar a importância do jornalismo e da liberdade de imprensa para a construção da nossa democracia”, afirmou.

A proponente agradeceu a presença de todos, que, conforme a vereadora, vieram à Câmara por um bem maior, inclusive de outras cidades do Rio Grande do Sul. “Isso significa que este título deveria ser um título de cidadão gaúcho, pra esse grande homem que nós estamos homenageando”, destacou. Para Nádia, é a representação “dessa semente, dessa esperança, que nós temos todo dia que acordamos, de que é possível sim ter um Brasil só nosso, um Brasil verde e amarelo”.

A parlamentar lembrou da trajetória profissional de Garcia. “Com uma carreira marcada por décadas de dedicação, competência e integridade, ele conquistou a confiança do público, de todos nós, ao longo dos anos. Sua voz firme e suas análises ponderadas, sempre foram uma fonte valiosa de informação e reflexão para cada gaúcho e brasileiro”, salientou Nádia.

O homenageado agradeceu a iniciativa da Comandante Nádia e de mais de dois terços dos vereadores pelo título concedido. “Eu nunca imaginei que fosse receber uma homenagem como essa. Acho que nunca vou receber nada igual”, elogiou. Ele falou da necessidade de o jornalista ser cético, desconfiar e sempre checar a informação. “Se terminar o dia e você não tiver aprendido nada, foi um dia perdido”, complementou. Contou ainda a história do pai, radialista, que o levava para o trabalho desde criança, e da mãe, também amante do rádio.

Garcia relembrou sua relação com a capital gaúcha, como quando trabalhou no Banco do Brasil e depois cursou Jornalismo na Famecos. “Eu já era porto-alegrense, mas estava precisando desse dia de hoje, que se firma ainda mais com essa atenção de vocês. Cada um está me botando uma medalha no peito, como a Nádia me pôs, está me dando um certificado”, discursou.

Histórico

Alexandre Garcia nasceu em Cachoeira do Sul (RS), em 11 de novembro de 1940. Em 1967, foi primeiro lugar no vestibular de Jornalismo da PUCRS, mudando-se para Porto Alegre. Ao longo da carreira, trabalhou como repórter, apresentador e comentarista. Também foi professor de Jornalismo na PUCRS e no UniCeub/DF. É autor dos livros “João presidente” e “Nos bastidores da notícia”, que foi best-seller nos anos 1990.

Hoje, atua em seu canal no YouTube, que possui quase 2,5 milhões de inscritos. Além disso, escreve semanalmente para 38 jornais, fala diariamente em emissoras de rádio e realiza palestras sobre a atualidade brasileira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/jornalista-alexandre-garcia-recebe-o-titulo-de-cidadao-de-porto-alegre/

Jornalista Alexandre Garcia recebe o título de Cidadão de Porto Alegre

2023-10-10