Dicas de O Sul Naturale celebra o mês das crianças com opções nutritivas e deliciosas em aveia

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Barrinhas de cereais e panqueca de aveia são sucesso entre os pequenos e toda a família Foto: Divulgação Barrinhas de cereais e panqueca de aveia são sucesso entre os pequenos e toda a família Foto: Divulgação

Seja na escola, na pracinha, no café da manhã, ou no lanche, as barrinhas de cereais são práticas e deliciosas de comer! Para comemorar o mês das crianças, a Naturale, indústria de Lagoa Vermelha (RS), que produz alimentos derivados da aveia, está reforçando com o público consumidor, a importância de manter escolhas saudáveis para o seu dia a dia.

A intenção é propagar a ideia de alimentos saudáveis para toda a família. Entre os destaques dos produtos da Naturale, estão as barrinhas de cereais, muito apreciada também pelas crianças. Um ‘coringa’ que facilita a rotina e grande aliada dos lanches escolares. Ótima alternativa também, para aquela paradinha importante ao se alimentar, entre os estudos e as atividades físicas. Entre as sugestões da linha Naturale, estão as barras de cereais nos sabores Morango e Banana.

Outro destaque são as panquecas da Naturale. Que conquistaram o paladar de crianças e dos adultos, numa receita prática e pronta para fazer. Verdadeiras ‘telas em branco’, podendo transformar-se em coloridas e divertidas carinhas, utilizando frutinhas variadas e muita criatividade! Uma atividade que traz alegria à mesa, podendo envolver toda a família. Expressando o carinho e preocupação com a alimentação equilibrada desde a infância.

Sobre a Naturale

Criada em março de 2000, na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, a Naturale, se consolida no mercado como importante fornecedora de produtos de aveia para grandes redes supermercadistas. Trabalhando com foco em um cereal funcional, genuinamente saudável e indispensável no cardápio dos brasileiros.

A Naturale vem conquistando de forma sólida o seu espaço no setor de alimentos funcionais em todo o Brasil e no Mercosul. Tendo como matéria prima a aveia, a empresa gaúcha acredita no potencial desse cereal, fomentando toda a cadeia produtiva da região onde está localizada a unidade fabril.

Tem desenvolvido produtos com sua marca e para diversas marcas próprias. Mensalmente a Naturale utiliza mais de três milhões de quilos de aveia à produção de flocos, flocos finos, farinha, granolas, barras Nuts, barras de cereais, cookies, aveias saborizadas (banana e canela; mel e chocolate), e mueslis. Mais em www.cereaisnaturale.com.br e pelo Instagram @cereaisnaturale.

