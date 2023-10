Porto Alegre Campanha de multivacinação começa neste sábado com programação para as crianças em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Em Porto Alegre, a prefeitura organizou programação especial em oito espaços Foto: Divulgação/SES (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

A Campanha Nacional de Multivacinação começa neste sábado (14), para incentivar que pais e responsáveis atualizem a carteira vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos.

Em Porto Alegre, a prefeitura organizou programação especial em oito espaços. Aproveitando o Dia das Crianças, haverá atividades infantis e a participação confirmada do Zé Gotinha.

A abertura será na Esplanada da Restinga, às 10h, onde a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) terá estrutura com equipes até as 17h. Haverá brinquedos infantis, apresentação de escola de samba e animação para a gurizada.

O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, participam do evento. Já nas unidades de saúde Bom Jesus, Santa Marta, São Carlos, 1º de Maio, Farrapos, Rubem Berta e Tristeza, o atendimento será das 10h às 19h.

No momento da aplicação, é importante apresentar a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não se vacinaram contra Covid-19 e gripe (Influenza) também poderão aproveitar para receber a imunização.

O Dia D de Multivacinação será em 21 de outubro, quando todas as unidades estarão abertas para atender a população. Haverá passe livre nos ônibus da Capital para facilitar o deslocamento das famílias. A campanha de multivacinação prossegue até o dia 28, com serviços abertos normalmente de segunda a sexta-feira (veja os endereços).

Sábado, 14 de outubro:

Esplanada da Restinga – 10h às 17h (av. João Antônio Silveira, s/nº)

US Bom Jesus – 10h às 19h (rua Bom Jesus, 410)

US Farrapos – 10h às 19h (rua Graciano Camozzato, 185)

US 1º de Maio – 10h às 19h (av. Professor Oscar Pereira, 6199)

US Rubem Berta – 10h às 19h (rua Wolfram Metzler, 675)

US Santa Marta – 10h às 19h (rua Capitão Montanha, 27)

US São Carlos – 10h às 19h (av. Bento Gonçalves, 6670)

US Tristeza – 10h às 19h (av. Wenceslau Escobar, 2442)

Sábado, 21 de outubro – Dia D de Multivacinação:

Todas as unidades de saúde estarão abertas. Confira os endereços no link.

Sábado, 28 de outubro:

CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 – Cefer 1)

US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)

