Rio Grande do Sul Governador gaúcho solicita recursos para recomposição do Teto da Média e Alta Complexidade ao Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governador destacou que a recomposição solicitada não é para desonerar o Estado do custeio da saúde, mas para ampliar os serviços Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (10), em Brasília, o governador Eduardo Leite reforçou ao Ministério da Saúde o pedido de recursos para recompor o Teto MAC (Teto da Média e Alta Complexidade).

Leite e equipe foram recebidos pela ministra Nísia Trindade e ressaltaram que, no momento, há um déficit de R$ 331 milhões entre o valor financeiro do Teto MAC e a produção apresentada pelas instituições hospitalares. O governador pede que a União atenda a demanda do Estado para qualificar o atendimento regional de saúde.

“A recomposição do Teto MAC não é para desonerar o Estado do custeio da saúde, mas sim para ampliar os serviços. O governo do Estado vem investindo fortemente na nossa rede hospitalar e de atendimento em saúde, e recompor esses recursos significa qualificar e expandir o atendimento em todo o Rio Grande do Sul”, explicou Leite.

Durante a audiência, o governador e a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, apresentaram à equipe do ministério os dados do Estado e um levantamento das Unidades Federativas que já tiveram recomposição do Teto MAC. Também foi entregue um ofício, que será analisado pela pasta.

Mais cedo, o governador se reuniu, também em Brasília, com representantes do Banco Mundial. No encontro, foram discutidos financiamentos da instituição para o programa de sustentabilidade para pagamento de precatórios, além do apoio do banco a projetos de adaptação às mudanças climáticas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-solicita-recursos-para-recomposicao-do-teto-da-media-e-alta-complexidade-ao-ministerio-da-saude/

Governador gaúcho solicita recursos para recomposição do Teto da Média e Alta Complexidade ao Ministério da Saúde

2023-10-10