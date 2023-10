Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 11 trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

A Secretaria de Logística e Transportes trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível Foto: Daer/Divulgação A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

As fortes chuvas que afetaram o Estado provocaram danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Nesta terça-feira (10), são 11 trechos em sete rodovias com bloqueios totais e parciais, conforme atualização das 8h.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas, na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. As informações são do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

A Secretaria de Logística e Transportes trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres e que os artigos de primeira necessidade possam chegar às populações das cidades atingidas pelas chuvas.

BLOQUEIOS TOTAIS

ERS-129

Entre Bom Retiro do Sul e Estrela, no km 19, por conta de água na pista.

RSC-480

Em Erval Grande, no km 1, rodovia bloqueada na ponte sobre o rio Passo Fundo, na divisa entre Nonoai e Erval Grande.

ERS-110

Em Jaquirana, no km 81,5, bloqueio total provocado por queda de barreira e deslizamento de terra sobre a pista.

Em Bom Jesus, no km 137, a ponte está submersa devido à cheia do rio Pelotas, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

ERS-431

Em Monte Belo do Sul, no km 17, pista está submersa.

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu. Há bloqueio total do tráfego no km 22. A pista da direita cedeu na altura do km 20, por isso, nesse trecho, o trânsito está em meia pista.

No km 11, há bloqueio total, em razão da ponte submersa devido à cheia do rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã.

ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 23 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul, no km 40, devido à queda de cabeceira da ponte.

VRS-851

Em Serafina Corrêa, no km 9, há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

BLOQUEIOS PARCIAIS

ERS-431

No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

