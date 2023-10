Mundo Família confirma morte de brasileira em rave atacada pelo Hamas em Israel

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Brasileira estava desaparecida desde sábado, ao ser rendida por terroristas do Hamas em uma festa rave Foto: Reprodução Brasileira estava desaparecida desde sábado, ao ser rendida por terroristas do Hamas em uma festa rave. Foto: Reprodução

A família de Bruna Valeanu, brasileira que estava desaparecida em Israel desde sábado (07), confirmou a morte da jovem no fim da manhã desta terça-feira (10).

A estudante estava na festa rave Universo Paralello com amigos quando terroristas do Hamas chegaram. O DJ Juarez Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar, filmou o momento em que o festival foi interrompido.

De acordo com o jornal “The Times of Israel”, ao menos 260 corpos foram encontrados no local. Também nesta terça-feira, o Itamaraty informou a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer. Ainda há uma brasileira desaparecida nos conflitos: Karla Stelzer Mendes.

Notícia pelo Exército

O site g1 conversou com Florica, irmã mais velha de Bruna que também vive em Israel. Segundo Florica, o Exército israelense comunicou ter encontrado o corpo da estudante. O enterro está previsto para a noite desta terça (tarde no Brasil).

“Minha mãe teve um pressentimento nesse dia, ela não sabia que a festa seria perto de Gaza. Minha mãe falou: ‘Bruna, não vai na festa’. Minha mãe teve esse pressentimento”, contou Florica, mais cedo.

A jovem de 24 anos vivia em Israel há 8 anos e estudava comunicação e marketing. Lá também moram a mãe e Florica. Outra irmã, Nathalia, permaneceu no Rio de Janeiro. Das 3, Bruna era a que mais sabia falar hebraico — e o idioma foi mais uma dificuldade na busca de informações.

“Ela [Bruna] foi para esta festa, estava com um grupo grande de amigos, muitos brasileiros e israelenses. Ela acabou se separando, na hora do ataque, das outras amigas dela, que já se salvaram. Ela ficou em um grupo onde estava o Liam, um amigo do trabalho, que é israelense”, contou Nathalia.

“Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque se não, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, disse Nathalia nesta segunda-feira (09).

