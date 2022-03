Mundo Jornalista americano é morto na região de Kiev; outros dois homens ficam feridos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

O jornalista americano Brent Renaud foi morto na região de Kiev. Foto: Reprodução/Twitter O jornalista americano Brent Renaud foi morto na região de Kiev. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A polícia de Kiev informou que um cinegrafista americano foi morto em um ataque em Irpin, nos arredores da capital ucraniana, neste domingo. O chefe da polícia local, Andrey Nebitov, identificou a vítima como Brent Renaud, de 51 anos. Renaud usava um crachá do New York Times, jornal para o qual já trabalhou, mas a publicação informou que ele não fazia mais parte do quadro de jornalistas da empresa.

Em duas décadas de carreira, Renaud venceu prêmios como Peabody e DuPont. Ele era conhecido por produzir histórias em zonas de conflito e já participou de projetos para empresas de mídia como HBO, NBC, Discovery, PBS e Vice News, sobre países como Afeganistão, Iraque, Haiti e Estados Unidos.

Em nota, o NYT lamentou a morte e esclareceu que a colaboração mais recente com Renaud ocorreu em 2015.

“Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Brent Renaud. Brent era um cineasta talentoso que contribuiu para o The New York Times ao longo dos anos. Embora ele tenha contribuído para o The Times no passado (mais recentemente em 2015), ele não foi designado para nenhuma cobertura do The Times na Ucrânia. Os primeiros relatos de que ele trabalhava para o Times circularam porque ele estava usando um crachá de imprensa do Times que havia sido emitido para uma tarefa há muitos anos”, informou o comunicado.

Ainda segundo a polícia, outro repórter, que estava com o jornalista morto, também foi atingido e levado a um hospital em Kiev. O governo dos Estados Unidos ainda não se manifestou.

