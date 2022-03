Porto Alegre Projeto na Câmara Municipal de Porto Alegre veda internação de agressor e vítima em mesma área hospitalar

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Objetivo da proposta é evitar conflitos no ambiente hospitalar. Foto: Ederson Nunes/CMPA Objetivo da proposta é evitar conflitos no ambiente hospitalar. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está em tramitação no Legislativo de Porto Alegre um projeto de lei que estabelece critérios para a preservação da segurança de vítimas de crimes que buscam atendimento nos hospitais públicos e nos hospitais conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A proposta é de autoria do vereador Leonel Radde (PT). “A presença do agressor e da vítima no mesmo espaço não apenas origina o desconforto da vítima e a insegurança para as pessoas no ambiente, mas também coloca em risco sua vida, tornando-a novamente uma vítima em potencial”, diz Radde.

Os critérios definidos na proposta são os seguintes: garantia de reserva de acomodação para as vítimas, mantendo o distanciamento da vítima em relação a seu agressor, desde o ingresso até a alta dos serviços; e preservação do anonimato da acomodação da vítima no hospital. “O Executivo Municipal e os órgãos responsáveis pela gestão e implementação da política de segurança do município, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, são responsáveis por promover a formação de profissionais das respectivas áreas acerca do protocolo de preservação da segurança de vítimas de crimes nos hospitais”, estabelece o projeto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre