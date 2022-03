Esporte Doutoranda da UFSM é convocada para a seleção brasileira de vôlei para surdos

Eduarda Santi foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de surdos, para competir na 24ª edição das Summer Deaflympics (Surdolimpíadas de Verão), que acontecem em Caxias do Sul. Foto: Divulgação Eduarda Santi foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de surdos, para competir na 24ª edição das Summer Deaflympics (Surdolimpíadas de Verão), que acontecem em Caxias do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aluna doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), Eduarda Santi foi convocada para a seleção brasileira de vôlei de surdos, para competir na 24ª edição das Summer Deaflympics (Surdolimpíadas de Verão), que acontecem em Caxias do Sul, de 1º a 15 de maio.

Inicialmente previstos para dezembro de 2021, os jogos foram adiados para maio deste ano devido à pandemia de Covid-19. De acordo com os organizadores, as Deaflympics serão o maior evento poliesportivo da história do Rio Grande do Sul, com a participação de cerca de 6 mil atletas, representando mais de cem países. Esta também será a primeira vez em que o evento (realizado pela primeira vez em Paris, em 1924) acontece na América Latina.

Integrante do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde (Nieems) e da equipe de voleibol feminino da UFSM, a qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Universitários Brasileiros em outubro do ano passado, Eduarda Santi começou a treinar há 7 meses com a equipe de vôlei da Associação de Surdos de Santa Maria (ASSM), a convite da treinadora Maria Esther Gomes de Souza. Ela foi também convocada para a seleção gaúcha feminina de vôlei para surdos, que ficou em 4º lugar na Surdolimpíada Nacional, disputada em dezembro em São José dos Campos (SP).

Ao observá-la nessa competição, o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei para surdos, Rubinho Gutierrez, convidou Eduarda para participar da seletiva que ocorreu nos dias 29 e 30 de janeiro em São Paulo. Ainda durante a seletiva, ela foi pré-convocada. A confirmação da vaga na seleção veio no último final de semana, quando ela recebeu a carta de convocação da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

